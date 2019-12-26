Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı

Karar Sayısı: 1927

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

25 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Gençlik ve Spor Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katma kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre çalıştırılır.

Gençlik ve Spor Bakanlığında altmış yaşından büyük olmamak kaydıyla aşağıdaki şartlardan herhangi birisini taşıyanlar ekli (4) sayılı cetvele bağlı kalınmaksızın ve sınav şartı aranmaksızın Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre bu Esaslar kapsamında spor uzmanı ve antrenör unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilir:

a) Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

b) Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

c) Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

ç) Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak.

d) Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmak."

MADDE 2- Aynı Esasların ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bir Yıldan Az Süreli veya Mevsimlik Hizmetlere İlişkin" ibaresi "Bir Yıldan Az Süreli Hizmetlere İlişkin" olarak değiştirilmiş, yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve dokuzuncu fıkrasının sonuna "Bu madde hükümlerine aykırı olmamak üzere, aranacak özel şartlar ile alım yöntemleri kurumlarca düzenlenebilir." cümlesi eklenmiştir.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının sanatsal faaliyetleri kapsamında bu madde uyarınca çalıştırılanların çalışma gün, saat ve sürelerinin tespiti hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir. Yedinci fıkrada belirtilen 65 yaş sınırlaması, bu sanatsal faaliyetler kapsamında eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılanlar için uygulanmaz. Eser başı, temsil başı veya günlük ücret karşılığı çalıştırılanların ücretleri, ayın 15'i beklenmeksizin, görevin yapılmasını müteakiben ödenebilir."

MADDE 3- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Geçici Madde 16 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Gençlik ve Spor Bakanlığında 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası kapsamındaki antrenör ve spor uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmekte olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on işgünü içerisinde yazılı olarak başvuranlar, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın Bakanlıkça 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere aynı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilir.

Bu madde uyarınca atananların pozisyonları personelin önceki pozisyonlarına ait sözleşme ücreti esas alınarak atama tarihi itibarıyla merkezde toplam sayı, taşrada ise il bazında ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş, önceki pozisyonları aynı tarih itibarıyla iptal edilerek mezkur Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış sayılır. İhdas ve iptal edilen pozisyonlara ait bilgiler bir ay içerisinde Cumhurbaşkanlığına bildirilir.

Bu maddeye göre atananların önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınır. Ayrıca önceki pozisyonlarında geçen hizmet süreleri, kurum içi yer değişikliği için bu Esaslarda aranan sürelerin hesabında değerlendirilir.

Birinci fıkra kapsamında bulunan ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, doğum, evlat edinme, askerlik, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi sebepleriyle görevi başında bulunmayanlardan, ilgili mevzuatına göre hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar, usulüne ve süresine uygun şekilde yeniden istihdam edilmek üzere talepte bulundukları tarihten itibaren otuz gün içerisinde atanır.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 17 - Ekli 5 sayılı Cetvelde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının sanatsal faaliyetlerine ilişkin hizmetlerde 2020 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme ücreti ve çalışma süreleri, ek 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ayrıca bir belirleme yapılmaksızın anılan cetvelde yer alan sınırlamalar çerçevesinde kullanılır."

MADDE 4- Aynı Esasların eki 3 sayılı Cetvele "ANKETÖR" ibaresinden sonra gelmek üzere "ANTRENÖR" ibaresi, "ÇÖZÜMLEYİCİ" ibaresinden sonra gelmek üzere "GENÇLİK ÇALIŞANI" ibaresi ve "SİSTEM PROGRAMCISI" ibaresinden sonra gelmek üzere "SPOR UZMANI" ibaresi eklenmiştir.