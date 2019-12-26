'İki koyunu güdemiyor' demek suç mudur? İşte AYM kararı		 
Erdoğan'dan, İmamoğlu'na protokol cevabı		 
'Meclis açılınca ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresi'		 
21 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı		 
Şehit ve gaziler için toplanan parayı yönetecek heyet belli oldu		 
Her atın bir arpa yeyişi vardır! Video		 
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik 5 maddelik değişiklik yapıldı.
 26 Aralık 2019 10:43
Yazdır
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı

Karar Sayısı: 1927

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

25 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Gençlik ve Spor Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katma kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre çalıştırılır.

Gençlik ve Spor Bakanlığında altmış yaşından büyük olmamak kaydıyla aşağıdaki şartlardan herhangi birisini taşıyanlar ekli (4) sayılı cetvele bağlı kalınmaksızın ve sınav şartı aranmaksızın Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre bu Esaslar kapsamında spor uzmanı ve antrenör unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilir:

a) Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

b) Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

c) Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

ç) Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak.

d) Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmak."

MADDE 2- Aynı Esasların ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bir Yıldan Az Süreli veya Mevsimlik Hizmetlere İlişkin" ibaresi "Bir Yıldan Az Süreli Hizmetlere İlişkin" olarak değiştirilmiş, yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve dokuzuncu fıkrasının sonuna "Bu madde hükümlerine aykırı olmamak üzere, aranacak özel şartlar ile alım yöntemleri kurumlarca düzenlenebilir." cümlesi eklenmiştir.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının sanatsal faaliyetleri kapsamında bu madde uyarınca çalıştırılanların çalışma gün, saat ve sürelerinin tespiti hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir. Yedinci fıkrada belirtilen 65 yaş sınırlaması, bu sanatsal faaliyetler kapsamında eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılanlar için uygulanmaz. Eser başı, temsil başı veya günlük ücret karşılığı çalıştırılanların ücretleri, ayın 15'i beklenmeksizin, görevin yapılmasını müteakiben ödenebilir."

MADDE 3- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Geçici Madde 16 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Gençlik ve Spor Bakanlığında 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası kapsamındaki antrenör ve spor uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmekte olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on işgünü içerisinde yazılı olarak başvuranlar, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın Bakanlıkça 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere aynı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilir.

Bu madde uyarınca atananların pozisyonları personelin önceki pozisyonlarına ait sözleşme ücreti esas alınarak atama tarihi itibarıyla merkezde toplam sayı, taşrada ise il bazında ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş, önceki pozisyonları aynı tarih itibarıyla iptal edilerek mezkur Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış sayılır. İhdas ve iptal edilen pozisyonlara ait bilgiler bir ay içerisinde Cumhurbaşkanlığına bildirilir.

Bu maddeye göre atananların önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınır. Ayrıca önceki pozisyonlarında geçen hizmet süreleri, kurum içi yer değişikliği için bu Esaslarda aranan sürelerin hesabında değerlendirilir.

Birinci fıkra kapsamında bulunan ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, doğum, evlat edinme, askerlik, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi sebepleriyle görevi başında bulunmayanlardan, ilgili mevzuatına göre hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar, usulüne ve süresine uygun şekilde yeniden istihdam edilmek üzere talepte bulundukları tarihten itibaren otuz gün içerisinde atanır.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 17 - Ekli 5 sayılı Cetvelde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının sanatsal faaliyetlerine ilişkin hizmetlerde 2020 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme ücreti ve çalışma süreleri, ek 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ayrıca bir belirleme yapılmaksızın anılan cetvelde yer alan sınırlamalar çerçevesinde kullanılır."

MADDE 4- Aynı Esasların eki 3 sayılı Cetvele "ANKETÖR" ibaresinden sonra gelmek üzere "ANTRENÖR" ibaresi, "ÇÖZÜMLEYİCİ" ibaresinden sonra gelmek üzere "GENÇLİK ÇALIŞANI" ibaresi ve "SİSTEM PROGRAMCISI" ibaresinden sonra gelmek üzere "SPOR UZMANI" ibaresi eklenmiştir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
4924'e tabi 16 bin sözleşmeli sağlıkçının birimleri belli oldu
26 Aralık 2019 10:35		 KKTC'de görev yapan asker ve memurların tazminatları artırıldı
25 Aralık 2019 09:37
6 bölüm mezunu daha İletişim Uzmanı olabilecek
25 Aralık 2019 09:11		 13 enstitü ve fakülte kuruldu, 23'ü ise kapatıldı
25 Aralık 2019 05:20
Arşiv Uzmanlığı Yönetmeliği
25 Aralık 2019 02:58		 2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
24 Aralık 2019 05:15
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
23 Aralık 2019 00:36		 Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
23 Aralık 2019 00:31
Yeni Antrenör Eğitimi Yönetmeliği yayımlandı
14 Aralık 2019 02:07		 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde değişiklik yapıldı
07 Aralık 2019 09:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:19 - Bakan Pakdemirli: Tüm yangınlar kontrol altında12:17 - 'İki koyunu güdemiyor' demek suç mudur? İşte AYM kararı12:16 - TCMB repo ihalesine teklif gelmedi12:12 - Bakan Kurum'dan Adana'daki sağanağa ilişkin açıklama12:06 - Erdoğan'dan, İmamoğlu'na protokol cevabı12:04 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - İstanbul'da bir anaokulundaki 'istismar, hakaret ve darp' davasına devam edildi11:58 - AK Parti'li vekil: Çiftçimiz 5 yıldır geriye gidiyor11:51 - Şampiyonlar, sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli personel olabilecek11:47 - 'Türkiye'nin Otomobili ile hakları bize ait bir otomobile kavuşacağız'
11:39 - 'Meclis açılınca ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresi'11:31 - 21 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı11:28 - Urla eski Belediye Başkanı Oğuz'un tutukluluğuna itiraz reddedildi11:28 - Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlamaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı11:26 - Karadeniz bölgesinde orman yangını kontrol altına alındı11:25 - Mahkeme 'bütünlemenin kaldırılması' kararının yürütmesini durdurdu11:25 - Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosuna müdür oldu11:24 - At ve eşeklere mikroçipli takip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz
OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı
26 Aralık 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Asgari ücrette sona gelindi
OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu
Dünya devi, gereksiz diyerek otomobillerden direksiyonu kaldırıyor
Arap kanalında 'Satılık Türk vatandaşlığı' rezaleti
Kanal İstanbul'da 14 iddiaya 14 cevap
4924'e tabi 16 bin sözleşmeli sağlıkçının birimleri belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanı değerli hissettiren kral hareketler 3
hayır demek hayır demektir 6
Ötüken 2
var saymak 5
mehmet pişkin 2
faizlerin düşmesi 1
Bandrol ücreti 2
şarkılara tutunmak 3
yanlış anlaşılan şarkı sözleri 1
Kent şarkıları 6
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi 55 İşçi Alacak
TCDD 263 işçi alacak
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Muğla Bodrum Belediyesi 24 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Erciyes Turizm 10 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 65 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam