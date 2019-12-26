Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlamaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
|26 Aralık 2019 11:28
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağında 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Ş.T, F.T. ve E.T. ile maden ocağının bulunduğu alanın yer sahibi İ.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Olay
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde metan gazı sıkışması nedeniyle dün patlama meydana gelmişti. Ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Ocakta mahsur kalan işçiler Erdem ve Uğur Korkmaz'ı kurtarma çalışması başlatılmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kalan işçilerden birinin cesedine yaklaşık 1 saat, diğerininkine ise 3,5 saat sonra ulaşılmıştı.
Zonguldak Valiliği, maden ocağının daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatıldığını bildirmişti.
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