Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
2020 yılı asgari ücret zammının ardından asgari geçim indirimleri de belli oldu
|26 Aralık 2019 17:37
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2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından asgari geçim indirimi tutarları da belli oldu.
2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER;
- Bekar 220,68 TL
- Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
- Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
- Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
- Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
- Evli, eşi çalışan 220,68 TL
- Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
- Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
- Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
- Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
- Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL2020 için asgari ücret netleşti
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