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Zehra Selçuk: Asgari ücreti net %15 artırdık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu
 26 Aralık 2019 18:21
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Zehra Selçuk: Asgari ücreti net %15 artırdık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu Selçuk "Merkez Bankası 2019 beklenen yıl sonu enflasyon oranı yaklaşık %12 olarak öngörülmekteydi. Net asgari ücreti %15.03 artırarak, 3 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk." dedi.

İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması:

Her daim çalışmalarımızı, sosyal diyalog ve istişare yoluyla, tüm tarafların görüşlerini ve taleplerini göz önünde bulundurarak yürütmeyi önemsiyoruz.

2002 yılında net 184 TL olan asgari ücreti, 2019 yılında net 2.020,90 TL'ye yükselttik. Böylelikle asgari ücrette son 17 yılda reel olarak yüzde 142, nominal olarak yaklaşık 10 kat artış sağlandı.

AB ülkeleriyle kıyasladığımızda da satın alma gücü paritesine göre 2002'de 15. sıradayken ülkeler arasında 2019 yılında 10. sıraya kadar yükselmiş durumdayız.

Hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirdiğimiz asgari ücret artışlarına baktığımızda 2002 yılında net 184TL olan asgari ücreti, 2019 yılında net 2.020,90TL'ye yükselttik.

Böylelikle asgari ücrette son 17 yılda reel olarak yüzde 142, nominal olarak yaklaşık 10 kat artış sağlandı.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324.70 TL olarak belirlenmiştir.

Böylece, geçen yıla göre net asgari ücreti %15.03 oranında artırmış bulunmaktayız.

Merkez Bankası 2019 beklenen yıl sonu enflasyon oranı yaklaşık %12 olarak öngörülmekteydi. Net asgari ücreti %15.03 artırarak, 3 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk.

Mutlu ve üretken birey, uyumlu aile ve daha müreffeh bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2020 yılı için geçerli olacak bu asgari ücretin başta çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize, toplumumuzun tüm kesimlerine hayırlı olmasını diliyorum.

Memurlar.Net
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