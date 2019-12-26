Türkiye'nin Otomobili'nden yeni detaylar belli oldu
|26 Aralık 2019 19:23
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Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor.
Aracın tanıtılmasına 1 gün kala gün Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye'nin Otomobili" (@TOGG2022) tarafından, yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin yandan görünümünü gösteren ve elektrikle çalışma sistemi hakkında ip ucu veren 10 saniyelik bir video animasyon paylaşıldı.
Türkiye'nin otomobilinde 1453 ve 1923 sürpriziBu paylaşımın ardından saat 14.53'te ise aracın direksiyonunu, ön konsolunu ve iç tasarımın bir kısmını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün de "Türkiye'nin Otomobili"nin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmış ve otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi de dikkati çekmişti.
Hafta başından bu yana her gün saat 14.30'da yeni detaylarının Twitter'dan duyurulduğu "Türkiye'nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Gebze'de yapılması planlanıyor.
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