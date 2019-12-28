1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CEO Karakaş'tan, yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilin tanıtılmasının ardından, aracın fiyatı merak konusu oldu. Bu sorunun cevabını sabah saatlerinde katıldığı bir televizyon programında veren TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, otomobilin 2022 yılında satışa sunulacağının altını çizdi. Karakaş, "2 sene sonrası için fiyat vermek doğru olmaz. Bu otomobil kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecektr" dedi
 28 Aralık 2019 14:34
Yazdır
CEO Karakaş'tan, yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama

Merakla beklenen yerli otomobil, dün Bilişim Vadisi'nde düzenlenen br etkinlikle üzerindeki örtüyü kaldırdı. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen ve büyük beğeni toplayan otomobilin 2022 yılında piyasa çıkacağı açıklandı. Modelin satışa sunulmasına daha 2 yıl olmasına rağmen,
kamuoyunda modelin fiyatı hakkında şimdiden yoğun bir merak oluştu.

Bu sorunun cevabını CNN Türk'te Hakan Çelik'n programında veren TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "2 sene sonrası için fiyat vermek doğru olmaz. Bu otomobil kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecektir" dedi

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ayrıca "Aracın markası henüz belli değil. Şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandık. Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek. İlk olarak 2022 sonlarında SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Piyasaya girdiğimizde Avrupa'da klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk elektrikli SUV araç üreticisi olacağız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli otomobilin adı için 150 alternatif
28 Aralık 2019 13:20		 Katar'ın 3 büyük şirketi, milli otomobilin bayiliğini almaya hazır
28 Aralık 2019 12:30
İkinci el araç piyasasında canlılık sürecek
28 Aralık 2019 11:16		 Yerli otomobilin marka adı TOGG mu olacak?
27 Aralık 2019 23:31
İşte Gemlik'te üretilecek yeri otomobilin üretim üssü
27 Aralık 2019 19:35		 Türkiye'nin Otomobili'nin ilkleri ve enleri...
27 Aralık 2019 19:23
Türkiye'nin Otomobili...2022'de ilk otomobil banttan inecek
27 Aralık 2019 15:16		 Türkiye'nin Otomobili görücüye çıkıyor
27 Aralık 2019 14:03
Yerli otomobilin üretileceği il Resmi Gazetede yayımlandı
27 Aralık 2019 07:55		 Yerli otomobil bugün yolda
27 Aralık 2019 06:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:52 - Başkentte 'özel güvenlik' denetimi14:46 - 'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpan alkollü sürücüye para cezası14:34 - CEO Karakaş'tan, yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama14:26 - Antalya Belediyesinde 400 kalem hizmete zam yapıldı14:13 - Bir kişiyi yaralayıp polislere ateş açan cezaevi firarisi yakalandı14:13 - Çankırı'daki 'üniversite deneme sınavı' gerçeğini aratmadı14:09 - Bakanlıktan 2019'da sporcu, antrenör ve kulüplere 41,2 milyon lira ödül14:07 - Bakan Kurum, Denizli'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi14:06 - Konya'da otobüs yayaya çaptı: 1 ölü13:58 - Ronaldo'dan Galatasaray itirafı: O günü unutmuyorum
13:54 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 117'nci gününde13:50 - Uzmanlardan 'Yılbaşında sağlıklı beslenin' uyarısı13:47 - Kılıçdaroğlu'ndan yeni parti ve TOGO kuleleri açıklaması13:26 - Diyanet İşleri Başkanı sigaranın haram olduğunu söyledi13:25 - TBMM'de Libya tezkeresi hazırlığı13:21 - 'İstiklal Marşı herkes için milli mutabakat metnidir'13:20 - Yerli otomobilin adı için 150 alternatif13:15 - Bilecik'te tırla panelvan çarpıştı: 1 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu
2019/7 KPSS'de, en yüksek taban puanla atanan bölüm
Hakimden hukuk öğrencisine taciz
2020'nin trafik cezaları belli oldu
Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor
Eminevim'in kurucusu Emin Üstün hayatını kaybetti
İmamoğlu ve Yavaş'tan yerli otomobile destek
Aile Bakanı Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması
Kredi kartı faiz oranlarında indirim yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ters tavırlı devlet memuru 4
gelecek hikayesi yoksunluğu 5
mektup yazmak 2
kendini ifade edemediğini hissetmek 3
prototip 3
insanlığın dünyayı yeniden keşfetme zamanının gelmesi 2
kar tatili 4
zeki müren 4
yolcu otobüslerinde muavinin kalkması 1
26.12.2019 asgari ücretin belinlenmesi 5
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam