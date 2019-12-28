CEO Karakaş'tan, yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
|28 Aralık 2019 14:34
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Merakla beklenen yerli otomobil, dün Bilişim Vadisi'nde düzenlenen br etkinlikle
üzerindeki örtüyü kaldırdı. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından
geliştirilen ve büyük beğeni toplayan otomobilin 2022 yılında piyasa çıkacağı
açıklandı. Modelin satışa sunulmasına daha 2 yıl olmasına rağmen,
kamuoyunda modelin fiyatı hakkında şimdiden yoğun bir merak oluştu.
Bu sorunun cevabını CNN Türk'te Hakan Çelik'n programında veren TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "2 sene sonrası için fiyat vermek doğru olmaz. Bu otomobil kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecektir" dedi
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ayrıca "Aracın markası henüz belli değil. Şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandık. Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek. İlk olarak 2022 sonlarında SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Piyasaya girdiğimizde Avrupa'da klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk elektrikli SUV araç üreticisi olacağız."
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