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İki aynı modelin görüntüsü neden farklı?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu. İki SUV modelin ön tarafındaki farklılığın neden olduğunu da açıklayan Karakaş, "Araçlar arasındaki farklılık çeşitlilik göstermek amacıyla yapıldı. İkisi de yapılabilir" dedi.
 28 Aralık 2019 16:56
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İki aynı modelin görüntüsü neden farklı?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu.

"FİKRİ MÜLKİYET HAKKI YÜZDE YÜZ TÜRKİYE'DE"

* (Bilgi kirliliği hakkında) Ben şunu görüyorum. Fikri mülkiyet hakkı dediğimiz konu otomobil sektöründe anlatamadık. Türkiye'de yeterince bilinmiyor. Yerli, milli olsun ama fikri mülkiyet hakkı sizdeyse, bunu Türkiye'de komşu ülkede istediğiniz yerde yaptırırsınız. Otomobil dünyaya açık sektörlerden biri. Otomobilin rekabetçi olması lazım. Dönüşen dünyadaki trende Türkiye'deki yan sanayideki insanları hazırlamak. Fikri mülkiyet yanlış anlaşılmasın her türlü mühendisliği biz yapıyoruz.

"ARAÇ ÖNDEN BAKILINCA GÜÇLÜ BİR HAYVANA BENZİYOR"

* (Kadınlar çok beğeniyor SUV amaçları, neden?) Daha güvenli bir otomobil. Kazalarda da özellikle yandan çarpmalarda daha yukardasınız. Geniş iç hacmi nedeniyle çocuklarıyla, alışverişte kullanımda daha uygun. Güçlü kuvvetli hayvanlara benzetti, hedef kitlemiz bu aracı. Pars da olur, kaplan da olur. Gözlerde kedi var, güçlü bir duruş var.

"LALE MOTİFLİ ÖN TASARIM DAHA ÇOK BEĞENİLDİ"

* Farlar aynı şekilde ister Osmanlı bıyığı, ister 'Pala Bıyık' deyin. Araçlar arasındaki farklılık çeşitlilik göstermek amacıyla yapıldı. İkisi de yapılabilir. Üzerinde lale stilize edilen ızgara daha çok beğenildi. Gözümüz alışacak.Birçok araç desen amaçlı, karakterleri yansıtmak amaçlı kullanılacak. Sedan'da ön kısmı yükseltip, incelttik.

"PROTOTİPLERİ İTALYA'DA ÜRETİLDİ"

* Biz bunları Pininfarina ile beraber İtalya'da ürettik. Yeni kurulan bir şirketiz. Böyle bir imkanımız yok. Bundan sonra ihtiyacımız olmayacaktır. Fabrika üretimi ile prototip üretimi hakkında fark var. 2 tonun biraz altında bir ağırlığa sahip. İçindeki fonksiyonlar prototip aşamasında. Belki 150 tane daha araç üreteceğiz. Yaz-kış testleri, çarpışma testleri birçok test olacaktır.

Memurlar.Net
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