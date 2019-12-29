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Marmara Adasına 6 saattir elektrik verilemiyor

Balıkesir'de kış nüfusu 10 binlerde olan Marmara Adası'nda elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Elektrik kablolarının denizin altından geldiği adaya 6 saattir elektrik verilemiyor.
 29 Aralık 2019 21:08
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Marmara Adasına 6 saattir elektrik verilemiyor

Balıkesir'de kış nüfusu 10 binlerde olan Marmara Adası'nda elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Elektrik kablolarının denizin altından geldiği adaya 6 saattir elektrik verilemiyor.

Elektrik kablolarının denizden ulaştığı Marmara Adası'na 6 saattir elektrik verilemiyor. Arıza konusunda henüz bir tespitin yapılmadığı kesintiye denizdeki fırtına dolayısı ile müdahale edilemiyor. Bir geminin elektrik kablolarını kopartması ihtimali üzerinde durulurken, vatandaşlar arızanın bir an önce giderilmesini istiyor.

Öte yandan fırtına nedeniyle yarın da Marmara Adası'na olan tüm seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.
İhlas Haber Ajansı
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