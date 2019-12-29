Bakan Soylu: Yerli otomobil almak için sabırsızlanıyoruz

CNN TÜRK'te Hafta Sonu Özel programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, : "Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır." dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Nüfus idaremizde ehliyet, pasaport ve kimlikte rekor kırdık. Günde 204 bine çıktı. 2,5 günde de insanların evine gidiyor. Bakırköy ve Ankara'daki Nüfus Müdürlükleri'ne uğradım. Vatandaş çok memnun.

Elimizdeki imkanlarımız çok gelişti. Bu yıl 31 bin saat İHA ve SİHA'larımız uçmuş. Sadece İçişleri Bakanlığımıza bağlı 49 İHA ve SİHA'dan bahsediyorum. Ve bu 3 yıllık bir iş. Bunu burada uçuruyoruz, burada teknik kabiliyet elde ediyoruz ve evlatlarımız çocuklarımız bu mühendisliği yapıyorlar. Üretmek önemli bir şey bunu kullanmak da başka bir şey. Karşı karşıya kaldığımız güvenlik güçlerine mukayese sağlıyoruz. Terör örgütünün hareketsizliğini sağlamasıdır. En önemlisi de İHA ve SİHA'larla yaptığımız operasyonlarda hiç şehit vermedik.

2018 ve 2019'da yaklaşık 600 telsizlerini ele geçirdik, 2700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl tonlarca gıda malzemesi ele geçirdik. Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır. Bütün bunların sağlanmasındaki etkiyi ortaya koyan tabi ki bu teknolojidir.

Bir taraftan narkotik, bir taraftan sigara kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı bunların her biri terör örgütünün finansal ayağı olarak görmek lazım. Bu sene Narkotikte etkin bir sonuç oldu.

(Diyarbakır Anneleri) Bu yıl ailelerle birlikte ikna yöntemleriyle 268 kişiyi getirdik. Dağlara mektuplar atıyoruz. Büyüdükleri memleketlerde bayramların nasıl geçtiğini anlatıyoruz. Annelerinin kendileri için yaptığı yemekleri anlatıyoruz. Devlet o özlemi ve o hayatı anlatmaya çalışıyor. Bu topyekün bir mücadeledir. Diyarbakır Anneleri'nden İkram anne vardı. Evladını orada otururken kaybetti ama her yeri Türk bayraklarıyla süsledi. Bu geldiğimiz noktanın en önemli fotoğrafıdır. Ailelerin örgütteki çocuklarla teması olabiliyor. Çocuklar dönem dönem aileleri arıyorlar. Özellikle kızlar. Bunları kandırıyorlar kaçırıyorlar ve orada başka bir şey öneriyorlar. Bu çocuklar yaklaşık 1 ay sonra dönmek istiyor. Çünkü terör örgütü maalesef aynı zamanda sapkın bir örgüt. Orada Duran Kalkan diye biri var. Hedefi genç kızlardır. Şimdi bütün bu yapıların içerisinde bu çocuklar 1 aydan sonra kaçma girişiminde bulundukları zamanda nelerle karşılaştıklarını ifade ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Çok uzun yıllardır Türkiye'nin ertelemek zorunda kaldığı bir hayal gerçek oldu. Hem İçişleri Bakanlığı, hem polis hem de jandarma olarak bu konularda en çok alıcılardan birisiyiz. Nasıl bir polis ve jandarma olacağını merak eden arkadaşlarımız hemen tasarım yaptırmış. Büyük de beğeni aldı." dedi.

KAÇ ADET YERLİ OTOMOBİL SİPARİŞ EDİLECEK?

Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığı olarak kaç adet yerli otomobil alacaksınız?" sorusuna ise, "Almak için sabırsızlanıyoruz. Jandarma ve polis teşkilatı olarak 50 bin araç portföyümüz var. Bunda büyük ve zırhlı araçlar da var. Bizde ortalama 8-10 yılda bir döngü sağlanıyor. O döngü içerisinde alabileceğimiz, her yıl 5-6 bin ya da 8-10 bin civarında bir talebe karşılık geliyor. Tabi tüm branşlar içerisinde." cevabını verdi.