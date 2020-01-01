Filtre takmayan bir termik santral mühürlendi
|01 Ocak 2020 13:59
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Manisa Soma'da bulunan ilçe termik santraline, baca filtresi takılmaması konusunda, 1 Ocak 2020 tarihine kadar verilen süreyi ihlal ettiği gerekçesiyle mühür vuruldu.
Yetkililer de termik santraldeki 3 bacaya filtre takılması için 1 ay süre verdi.
Süre 1 Ocak'ta doldu ancak bacalara filtre takılmadı.
Bunun üzerine harekete ekipler, gece yarısı harekete geçti. Yetkiller, yeni yılın ilk dakikalarında polis ekipleri eşliğinde gittikleri Soma Termik Santrali'ni, mühürleyerek faaliyeti durdurdu.
TERMİK SANTRALLERE FİLTRE TAKILMASI
Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi.
Çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi.
Manisa'nın 108 bin 981 nüfuslu ilçesi Soma'da içinde her birinde 1 buhar türbini jeneratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma kulesi olan ve 165 megawatt gücünde 6 ünitesi bulunan santralin hava kirliliğine neden olduğunu söyleyen yöre halkı, kararın veto edilmesini sevinçle karşıladı.
Vatandaşlar, 2 ünitesi 1 bacaya bağlı olan santralin bacalarına filtre takılması halinde ilçede sağlık sorunlarının azalacağını kaydettiler.
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