1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi

Giresun'da yaşayan Emine Yılmaz, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde, yaklaşık bir ay önce İstanbul'da evli olduğunu öğrendi. Daha önce bir evlilik yapıp boşanmış olan Emine Yılmaz, nüfus müdürlüğünde, yaklaşık bir ay önce evli göründüğünü öğrenince şoke olduğunu ifade ederek suç duyurunda bulunduğunu söyledi
 01 Ocak 2020 15:32
Yazdır
Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi

Giresun'da yaşayan Emine Yılmaz, sürücü ehliyetini değiştirmek için gittiği il Nüfus Müdürlüğüne gitti. Burada görevli memurun hangi soy ismini kullanmak istediğini sorması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Niçin böyle bir soru sorulduğuna anlam veremeyen memura evlenip boşanmış olduğundan dolayı kızlık soyadının değişmediğini söyledi. Bunun üzerine görevli memur Yılmaz'a 5 Aralık 2019 tarihinden beri evli olduğunu söyledi. Duydukları karşısında şok olan Yılmaz, çareyi suç duyurusunda bulunmakta bulduğunu kaydetti.


Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi

Kimlik bilgileri kopyalanmış

Nüfus kayıt bilgilerine göre 5 Aralık 2019 tarihinden İstanbul Eyüp İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde E. Ş. ile evli gözüktüğünü gören Yılmaz Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
Yılmaz yaptığı açıklamada, "Daha önce bir evlilik yaptım ama boşanmıştım. Ehliyet değiştirmek için gittiğim İl Nüfus Müdürlüğü'nde daha önce hiç tanımadığım ve neredeyse bir yıldır hiç gitmediğim İstanbul Eyüp İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde 5 Aralık 2019 tarihinden beri evli olduğumu öğrendim. Yaklaşık bir ay önce evlenmiş olduğum İstanbul'a ise bir yıldan fazla zamandır da gitmedim. Bu durum karşısında yaptığımız araştırmalar sonunda anlaşıldı ki benim kimlik bilgilerim kopyalanmış. E. Ş. isimli kişiyle evlenen kadının kimlik bilgileri bana ait ama fotoğrafta başka bir kadın var. E.Ş. ise şikayetim üzerine alınan ifadesinde kimlik bilgileri bana ait olan kendisiyle evlenen kadının evlendikten bir süre sonra evi terk ettiğini iddia etmiş."

Suç duyurusunda bulundu

Hayatının şokunu yaşayan Emine Yılmaz, " Yaşadığım şok karşısında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Bir an önce bu yanlışlığın düzeltilmesini bekliyorum. Bu duruma sebep olan suçlu veya suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Burada yaşadığım bir mağduriyet var. Babamdan dolayı aldığım bir maaşım vardı. Kayıtlarda evli göründüğüm için bu maaşımda kesildi. Mahkeme sonuçlanıp yanlışlık düzeltilene kadarda babamdan aldığım maaşı alamayacağım. Ayrıca yaşadığım psikolojik bir stres ve sıkıntıda bulunmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğum gibi aile mahkemesine de başvuracağım." İfadelerinde bulundu.

Bekar olduğunu ispatlayacak

Yaşadıklarının bir dolandırıcılık işi olabileceğinden şüphelenen Yılmaz, nüfus müdürlüklerinde çalışan görevli memurların ve yetkililerin bu tür konularda hassas davranmaları gerektiğini kaydederek, "Olayı ilk öğrendiğimde büyük şok yaşadım. Olayın bir dolandırıcılık işi olmasından şüpheleniyorum. İstanbul Eyüp nüfus müdürlüğünde yapılmış bütün işlemler. Eyüp İlçe Nüfus Müdürü'nün bu işi araştırması gerektiğini düşünüyorum. Daha önce bir evlilik yaptıktan sonra boşanıp ve tekrar evlenmediğimi gerekli yerlere ispatlayacağım. Konuyu yakından takip ediyorum. Çok kısa bir sürede bu tür işlemler yapabiliyorlar. Bu işlemleri gerçekleştiren memur hakkında da suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gıda'da yeni dönem başlıyor
01 Ocak 2020 16:35		 Polisin 2020'deki ilk alkollü vatandaş sınavı
01 Ocak 2020 15:36
YKS'ye hazırlanan genç sıcak çikolata istedi, belediye cevap verdi
01 Ocak 2020 13:35		 New York'ta bindiği taksinin şoförü, Türk bayrağı rozetini görünce ücret almadı
01 Ocak 2020 11:50
Ordu'da yılın ilk bebeğinin adı Ceren Özdemir oldu
01 Ocak 2020 11:05		 Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi
01 Ocak 2020 11:01
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı
01 Ocak 2020 10:51		 Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
01 Ocak 2020 10:18
Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
01 Ocak 2020 10:17		 Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis uyarısı
01 Ocak 2020 10:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:12 - Taksim'de güneş ve dolu yağışı bir arada16:59 - 'Kulüp borçlarının büyük sebebi yabancı futbolcular'16:40 - Kol protezlerine Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde ulaştı16:35 - Gıda'da yeni dönem başlıyor16:30 - Çocuklar bu hastaneyi çok sevdi16:22 - 'Umreye gittim' diyen sürücü, alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı16:18 - Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı16:09 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor16:06 - Evli kadını takip edip taciz eden şahıs tutuklandı16:04 - Kütahya'da filtre takmayan iki termik santral mühürlendi
16:00 - Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları durduruldu15:52 - İş arayan değil iş kuran üniversite mezunları olacak15:47 - Bir şehir piyango talihlisini merak ediyor15:39 - Türkiye'nin 'amiral gemisi' milli yazılımla donatılıyor15:36 - Polisin 2020'deki ilk alkollü vatandaş sınavı15:32 - Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi15:25 - Yargıda seri muhakeme ve basit yargılama dönemi başladı15:21 - Kanal İstanbul'da yatay mimariye dikkat edilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
Profesöre bekaret davası
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
İki köprünün geçiş ücretlerine yüzde 14 zam
Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti
Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mısra öz sel'in ifadeye çağrılması 1
sevda yüklü kervanlar 1
hoşgeldin şehr-i transfer 1
işte türkiye'nin otomobili 3
erkeklerin iç dünyaları 2
yılbaşı 1
ünal karaman'ın istifasının devlet meselesi haline gelmesi 1
hepimizin mal varlıkları araştırılsın 2
2020 2
özel sektörün köle alımları 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam