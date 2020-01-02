Saadet Partisi'nin 'tezkere' kararı belli oldu
Saadet Partisi, Libya tezkeresi için 'evet' oyu verme kararı aldı. Saadet Partisi'nin iki milletvekili bulunuyor. Libya tezkeresi bugün saat 14.00'de Meclis'te görüşülecek.
|02 Ocak 2020 11:32
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Saadet Partisi, Libya tezkeresi için 'evet' oyu verme kararı aldı.
CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya, son dakika gelişmesini şu sözlerle aktardı: "Saadet Partisi'nin 'evet' oyu vereceğini öğrendik. Parti olarak ortaya koydukları tavır açısından önemli. Millet İttifakı'nda da bir ayrışma olduğunu ifade edelim" dedi.
Libya tezkeresi bugün saat 14.00'de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
CHP, HDP, Demokrat Parti, Demokratik Bölgeler Partisi ve Türkiye İşçi Partisi tezkereye 'Hayır' oyu kullanacağını açıklamıştı. İyi Parti ise henüz kararını açıklamış değil.
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