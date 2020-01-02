Saadet Partisi'nde Libya çatlağı: Cihangir İslam katılmıyor

Libya tezkeresi bugün saat 14.00'de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülülmeye başlandı. Meclis'te grubu bulunan partiler adına yapılacak 20'şer dakikalık konuşmaların ardından oylamaya geçilecek.

Libya'ya ilk etapta hava savunma sistemi ve eğitim amacıyla asker gönderilmesi planlanıyor. Tezkerenin kabulü sonrası Türkiye uluslararası anlaşmalar hariç ilk kez kara sınırı olmayan bir ülkeye asker göndermiş olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün yaptığı açıklamada, tezkere geçtikten sonra Halife Hafter güçlerinin 'saldırılarını durdurması halinde Libya'ya asker gönderilmesine gerek kalmayacağını' söylemişti. Oktay "Tezkere geçtikten sonra diğer tarafta farklı bir duruş olur, 'tamam çekiliyoruz, saldırıdan vazgeçtik' diye, uygundur, niye gidelim o zaman?" ifadesini kullanmıştı.

Tezkereye Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP 'evet' oyu verecek. Saadet Partisi de tezkereye destek verme kararı aldı ancak İstanbul Milletvekili Cihangir İslam oylamaya katılmayacağını ilan etti. İslam, "Türkiye insan hakları ve demokrasi adına arabulucu olarak yer almalı. Yoksa Mısır ve Suriye'den sonra 3. bir yanlışa kapı açılabilir. Çok dikkatli olunmalı. Türkiye diplomasinin garantörü, uygulayıcısı olmalı" dedi.

Saadet Partisi'nin TBMM'de iki milletvekili bulunuyor. İslam'ın yanı sıra Abdülkadir Karaduman TBMM'de SAADET'i temsil ediyor. TBMM'deki sandalye dağılımı ise şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi 290

Cumhuriyet Halk Partisi 139

Halkların Demokratik Partisi 61

Milliyetçi Hareket Partisi 49

İyi Parti 39

Saadet Partisi 2

Türkiye İşçi Partisi 2

Demokratik Bölgeler Partisi 1

Demokrat Parti 1

Büyük Birlik Partisi 1

Bağımsız Milletvekili 4

Toplam 589