ABD, İran'ın ünlü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü

ABD, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Haşdi Şabi konvoyuna üç katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Saldırda, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis öldü.

TOPLAM 7 KİŞİ ÖLDÜ

Amerikan AP haber ajansına konuşan Iraklı üst düzey yetkililer, saldırıda Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Diğer taraftan saldırıda, Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Iraklı yetkililer, el-Mühendis'in Bağdat Havaalanına Süleymani'yi karşılamak için bir konvoyla geldiğini ve saldırının ise havaalanının kargo kısmına İranlı komutanın karşılandığı yerde yapıldığını kaydetti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Süleymani'nin cesedinin paramparça olduğunu ancak İranlı generalin yüzüğünden tespit edildiğini belirtti. Bir başka kaynaktan da, DNA testleriyle de vurulan kişilerin Süleymani ile El Mühendis olduğunun doğrulandığı kaydedildi.

İRAN: SÜLEYMANİ VE MÜHENDİS ÖLDÜ

İlk olarak yerel medyanın ardından Iraklı yetkililerin duyurduğu saldırı haberi, İran devlet televizyonu tarafından da doğrulandı.

İran devlet televizyon, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği füze saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Haberde, saldırının ABD helikopterleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

PENTAGON: SALDIRI PLANI YAPIYORDU

ABD Savunma Bakanlığı da (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."

"SÜLEYMANİ'Yİ ÖLDÜRMEK ATEŞİN ÜZERİNE BENZİN DÖKMEK GİBİ"

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani, Devrim Muhafızları'nın İran dışındaki kolunu yönetiyor. Daha önce de birçok kez suikast girişimi düzenlenen Süleymani'nin, Suriye ve Irak'ta kilit rol oynadığı biliniyor.

NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Süleymani'nin öldürülmesini şu sözlerle değerlendirdi: "Bu hamle, ABD'nin bu bölgede en büyük etki yaratacak hamlelerden birisiydi. İran'ın sevgili evladı, yaşayan efsanesiydi Süleymani. ABD'nin yaptığı, ateşin üstüne benzin dökmek gibi bir şey. İran bir misilleme yapabilir. Önümüzdeki günler çok sıkıntılı geçecek gibi..."