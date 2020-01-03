Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
|03 Ocak 2020 10:07
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Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında enflasyon toplamda yüzde 6,49 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacaktı. Bu durumda Memur ve memur emeklileri yüzde 1,49 enflasyon farkı almaya hak kazandı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ YÜZDE 1,49 ENFLASYON FARKI ALACAK
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında enflasyon toplamda yüzde 6,49 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacaktı. Bu durumda Memur ve memur emeklileri yüzde 1,49 enflasyon farkı almaya hak kazandı.
TÜİK verilerine göre, 2019 Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,36, Ağustos ayındayüzde 0,86, Eylül ayında yüzde 0,99, Ekim ayında yüzde 2, Kasım ayında yüzde 0,38, Aralık ayında da yüzde 0,74 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 6,49 oldu.
Memurlar, 2019'un ilk yarısında yüzde 4 zam, yüzde %1,01 oranında da enflasyon farkı almıştı.
Memur ve memur emeklileri, 2019'un ikinci yarısında da yüzde 5 zam aldı. Aralık ayının açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte, memur ve memur emeklileri yüzde 1,49 oranında da enflasyon farkı alacak.
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