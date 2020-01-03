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CHP'li Belediye, 25 sözleşmeli personeli işten çıkardı

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından el değiştiren belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin birçok bölgesinden 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren belediyelerde çalışan binlerce sözleşmeli personelin iş akdine son verildiği bilgisi gelmeye başladı. CHP'li İzmit Belediyesi, 25 sözleşmeli personelin sözleşmelerini uzatmayarak işten çıkardı
 03 Ocak 2020 11:42
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CHP'li Belediye, 25 sözleşmeli personeli işten çıkardı

Bu belediyelerden biri olan CHP'li İzmit Belediyesinde çalışan 25 sözleşmeli personelin işlerine son verilmesinin ardından İzmit Belediyesi önünde Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun da katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Memur-Sen'e bağlı sendikaların şube ve il başkanlarının yanı sıra çok sayıda sendika üyesinin katıldığı eylemde, ekmekleri ile oynanan sözleşmeli personele yapılan zulüm dile getirildi.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği basın açıklaması esnasında İzmit Belediyesi'nde gerçekleşen işten çıkarmalar, kınanırken, yapılan basın açıklaması sloganlar ve düdük sesleri ile sık sık bölündü.

"Yerel seçimlerden sonra el değiştiren belediyelerdeki memura, sözleşmeli personele, işçiye zulüm emekçi kıyımı, emeği hiçe sayan zalim tavırlar, ocakları söndürüyor her geçen gün mağdur sayısını artırarak devam ediyor." İfadelerini kullanan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu yaptığı açıklamada, "Yıllarca hizmet etmiş insanlar 'martın sonu bahar' diyenler tarafından zemheride kapı dışarı ediliyor. Seçimin gülen yüzleri, usta senaristleri ikinci perdede makyajları dökülüyor gerçek yüzlerini gösteriyor ve emekçilere reva gördükleri zulümle cellat olduklarını ispat ediyorlar. Sendikal baskı, yıldırma, sürgün, işten atma artık belediyelerde sıradanlaşıyor, sıradanlaşan bu kötülük; emeği, sendikacılığı, toplumsal birçok değeri öldürüyor. Yetkililerin sessizliği ve ilgisizliği emekçilerin acısını daha da katmerleştiriyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'mizin birçok yerinde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinden hemen sonra İzmit'te de kamuoyunun gözü önünde haksız ve asılsız gerekçelerle yavaş yavaş personel kıyımları başladı." diyen Uslu, "Üstelikte bu haksızlıkları yapan, bu ağıtın bestekarı kim biliyor musunuz? Seçime 'Gülümse İzmit' sloganıyla hazırlanan bir başkan. İzmit Belediyesi yönetimi seçimden hemen sonra ilk iş olarak sendika kanunu hiçe sayarak 165 Bem-Bir-Sen üyesini baskı yaparak 123'ü istifa ettirildi. Kimin kimi yönettiği belli olmayan sendikamsı örgüte üyeliğe zorlandı! İnsanlar ekmeği ve geleceği arasına sıkıştırılarak rızaları gözetilmeksizin dayatmalarla sendikaları değiştirildi. Zorlama, sürgün, cebri istifa kesmedi 70 işçi kardeşimizin işine son vererek tüten 70 ocağın geleceğini kararttılar, aileleri mağdur ettiler. Bu kıyımların son sürümü de 25 sözleşmeli arkadaşımızın işten çıkartılma kararı oldu. Zaten İzmit Belediyesi bir süredir sözleşmeli çalışan arkadaşlarımızın maaşlarını yarım yatırarak mahrum ettiği aileleri şimdi tümden mağdur ederek hizmette değil, zulümde sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi." dedi.

31 Mart seçimleri öncesinde "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız bu bizim namus sözümüzdür" ifadelerini kullanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in canlı yayında verdiği sözlerin dinletildiği basın açıklamasında konuşan Genel Başkan Uslu, "Şimdi biz kendisine burada soruyoruz! Sözlü olarak vaat ettiğiniz şeyin özü neye denk düşmektedir? 'Gülümse İzmit' diyen Başkan olarak işsiz kalmış, sürgün yaşamış, baskıdan bıkmış insanlara sırıtarak mı bakıyorsunuz? Adalet yerini mutlaka bulacak. Bu zorbalar zulümle abat olamayacaklar." diye konuştu.

Sözleşmeli memur ve işçi kıyımlarına derhal son verilmesi ve görevlerine iade edilmesi çağrısında bulunan Uslu, "Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen olarak Emeğin Başkentinden haykırıyoruz! Adana Büyükşehir'de, Mersin Büyükşehir'de Kırşehir'de, Kars'ta, Batman'da, Adana Ceyhan'da, Tarsus'ta, Bilecik'te, Muş'da, Bozüyük'te, Efeler'de, Tire'de, Nazilli'de, Yenipazar'da, Silvan'da, Mihallıçık'da, Yahşihan'da, Mersin Meski'de ve bunun gibi birçok Belediye'de Sözleşmeli personellere yapılan Zulme Dur Diyoruz! Emekçileri işten atanların kişisel olarak da ve kurumsal olarak da tarih sayfalarında ve vicdanlar da bu durum bir utanç sayfası olarak her daim yer alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yetkili konfederasyon Memur-Sen, emekçinin limanı Bem-Bir-Sen olarak İzmit Belediyesindeki üyelerimizin, üye olmayan mağdur arkadaşlarımızın ve haklarından mahrum kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız." diyen Uslu, "Her üyemize her zaman hukuki destek başta olmak üzere kapımız açıktır. Gücünü bağımsızlığından, üyelerinin desteğinden ve dirayetinden alan bir sendika olarak milletimizin değerlerini ayakta tutmak, ülkemiz için ter akıtmak, üyemiz için gözümüzü daldan budaktan sakınmamak bizi büyütmüştür. Bizim safımız emekçinin safı olarak nettir. Bu yolda asla geri adım atmadık, atmayacağız." şeklinde konuştu.

Meydanlarda olan tek sendikanın Bem-Bir-Sen ve konfederasyonun Memur-Sen olduğunu ifade eden Uslu, "Bugüne kadar Sözleşmeli personele kadro verilmesi mücadelemiz de el değiştiren Belediyelerde yeni gelen Belediye Başkanlarının yaptığı vicdansız uygulamalar aylardır anlatmak istediğimiz krizi İzmit Belediyesinde olduğu gibi net olarak yaşanmasına sebep olmuştur. Son olarak yaptığımız çalışmada Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, TBMM Başkanına,16 Bakan 524 Milletvekili ve 9 Siyasi Parti Genel Başkanlarına gönderdiğimiz Sözleşmeli Personele Kadro talebimizi içeren mektupta anlattığımız gibi. Bugün olağanüstü toplanan TBMM'ni ve çözüm sunacak bütün yetkilileri buradan göreve davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Anayasamızın 2.Maddesi gereğince; günlerdir yaptığımız çağrıyı tekrarlıyorum; Vicdansız Belediye Başkanlarının insafına bırakmadan Emekçilere yapılan bu zulmün durması için sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi talebimizin ACİLEN yerine getirilmesini bekliyoruz. Son Olarak, İzmit Belediye Başkanı'na Sesleniyoruz; Emekçinin işine, ekmeğine DOKUNMA!" diye konuştu.
Memurlar.Net
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