300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 2020 yılının ilk yarısında oluşan enflasyon zammı miktarı netleşti.

BÜMKO, 2019 yılı katsayılarına ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ama memurlar.net olarak 2020 yılı için oluşan %1,49'luk enflasyon farkını, yüzde 4 toplu sözleşme zammıyla birlikte memurlar.net maaş robotuna yansıttık.

Maaş robotuna, zamlı katsayıların yanı sıra, asgari ücret indirimindeki artış, yeni gelir vergisi dilimleri ve 2019 yılı engellilik indirimi miktarları da eklenmiştir.



2020 yılı Ocak ayı zamlı memur maaşları için tıklayınız.

2020 yılı Ocak ayı zamlı sözleşmeli personel ücretleri için tıklayınız.

Memurlar.net'in notu: Maaş robotunda bir eksiklik veya yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız, lütfen gerekçeleriyle birlikte ve mümkünse say2000 bordronuzla birlikte, memurlar@gmail.com adresine yazınız.