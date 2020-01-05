Üniversiteli Sibel Ünli'nin intiharı Türkiye'yi sarstı
|05 Ocak 2020 23:44
|Yazdır
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi. Ailesinin iki gün önce polise kayıp ilanı verdiği Ünli'nin cansız bedeni Samatya Sahili'nde bulundu. Ünli son paylaşımlarında, "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ifadesini kullandı.
Dün öğle saatlerinde Samatya Sahili'nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın iki gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli'ye ait olduğunu tespit etti.
Denizde arama yapan polis ekipleri Ünli'nin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan cenaze olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ünli, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter
Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var
Bir lira kırk kuruşmuş"
Sibel'in ölümü sonrasında, sosyal medyada gündem olan bir tartışma... Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı paylaşıma bir takipçisinin verdiği cevap:
January 5, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bor'da trafik polisi beylik tabancasıyla intihar etti.
05 Ocak 2020 23:22
|Üniversiteli Ayşe, feci kazada hayatını kaybetti
05 Ocak 2020 22:11
|Ölü bulunan doktorun aile dramı ortaya çıktı
05 Ocak 2020 21:00
|19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi intihar etti
05 Ocak 2020 17:07
|Doktorun naaşı Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı
05 Ocak 2020 16:16
|Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti!
05 Ocak 2020 16:06
|Şanlıurfa'daki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
05 Ocak 2020 15:03
|EGM duyurdu... Sürücünün ilk yapması gereken şey
05 Ocak 2020 14:45
|9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı
05 Ocak 2020 14:13
|Çaldıkları aracı gelin arabası gibi süslediler, polisten kaçamadılar
05 Ocak 2020 14:08