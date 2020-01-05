Üniversiteli Sibel Ünli'nin intiharı Türkiye'yi sarstı

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi. Ailesinin iki gün önce polise kayıp ilanı verdiği Ünli'nin cansız bedeni Samatya Sahili'nde bulundu. Ünli son paylaşımlarında, "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ifadesini kullandı.

Dün öğle saatlerinde Samatya Sahili'nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın iki gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli'ye ait olduğunu tespit etti.

Denizde arama yapan polis ekipleri Ünli'nin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan cenaze olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ünli, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter

Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var

Bir lira kırk kuruşmuş"

Sibel'in ölümü sonrasında, sosyal medyada gündem olan bir tartışma... Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı paylaşıma bir takipçisinin verdiği cevap: