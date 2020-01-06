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Tunceli'de bir üniversitesi öğrencisi kayboldu

Tunceli'de bir üniversite öğrencisinden dün geceden beri haber alınamıyor
 06 Ocak 2020 17:31
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Tunceli'de bir üniversitesi öğrencisi kayboldu

Tunceli'de bir üniversite öğrencisinden dün geceden beri haber alınamıyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan dün geceden itibaren haber alamayan ailesi durumu Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri Doku'nun bulunması için arkadaşlarının bilgisine başvurdu.

Arama çalışması başlatan ekipler, Doku'yu bulmak için kent genelindeki MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.
Anadolu Ajansı
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