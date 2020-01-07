Bakanlık patates ve soğan ihracatı için ön izin şartı getirdi
Ticaret Bakanlığı patates ve kuru soğanın ihracatı için ön izin şartı getirdi.
|07 Ocak 2020 08:27
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Kuru soğan ve taze patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi.
Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğde yapılan değişiklikle, ihracı ön izne bağlı mallar listesine kuru soğan ve taze veya soğutulmuş patates de eklendi.
Buna göre, söz konusu ürünlerin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu.
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