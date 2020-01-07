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Akaryakıt fiyatına zam geldi

Akaryakıt ürünlerinden LPG Otogaz fiyatına zam geldi. Gelen zam pompa fiyatlarına yansıtılmayarak ÖTV'den karşılanacak
 07 Ocak 2020 09:23
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Akaryakıt fiyatına zam geldi

ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası bölgede gerginliğin artması ile petrol fiyatları da yükselmişti. Yükselen petrol fiyatlarının ardından akaryakıt ürünlerine zam bekleniyor. Beklenen o zam LPG Otogaz fiyatına geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya yaptığı açıklamasında LPG Otogaz'a 12 kuruş zam geldi. Ancak zammın ÖTV'ye takılarak pompa fiyatlarına yansıtılmayacağı belirtildi.

EPGİS'in yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi: 07/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz da 12 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."
Memurlar.Net
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