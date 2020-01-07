Akaryakıt fiyatına zam geldi
Akaryakıt ürünlerinden LPG Otogaz fiyatına zam geldi. Gelen zam pompa fiyatlarına yansıtılmayarak ÖTV'den karşılanacak
|07 Ocak 2020 09:23
|Yazdır
ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası bölgede gerginliğin artması ile petrol fiyatları da yükselmişti. Yükselen petrol fiyatlarının ardından akaryakıt ürünlerine zam bekleniyor. Beklenen o zam LPG Otogaz fiyatına geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya yaptığı açıklamasında LPG Otogaz'a 12 kuruş zam geldi. Ancak zammın ÖTV'ye takılarak pompa fiyatlarına yansıtılmayacağı belirtildi.
EPGİS'in yaptığı açıklaması şu şekilde:
"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi: 07/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz da 12 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."
12 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Enflasyonun tek hane olması için 5 koşul
05 Ocak 2020 08:31
|En düşük memur ve emekli maaşı belli oldu
05 Ocak 2020 07:46
|Maaş katsayısındaki artışlar memur ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
05 Ocak 2020 06:30
|Aralık ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu
04 Ocak 2020 22:48
|Hamsi firar etti fiyatlar yükseldi
04 Ocak 2020 21:21
|Enflasyonda son 3 yılın en düşüğü
04 Ocak 2020 07:21
|KDV indirimi 2020 için umutları yeşertti
03 Ocak 2020 20:17
|İSPARK'a yüzde 15 zam yapıldı
03 Ocak 2020 14:19
|Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan
03 Ocak 2020 10:59
|Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
03 Ocak 2020 10:07