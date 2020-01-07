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EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler

Emniyet Genel Müdürlüğü, polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına karşın açıklama yaptı. Açıklama ile beraber videoda yayımlandı.
 07 Ocak 2020 11:55
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EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler

Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, "Kayseri ili Melikgazi ilçesi Metro kavşağında bir grup polisin kamyoncuyu yol ortasında darp ettiği" şeklinde yapılan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;


Emniyet'ten polisin darp iddiasına açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin "analog ve elektronik takograf cihazının kullanımı başlıklı" geçici 3.maddesi ile ilgili olarak, 06.01.2020 tarihinde Kayseri ili Melikgazi ilçesi Metro kavşağında kamyon ve tır sürücüleri tarafından uygulamaya karşı yapılan protestoya katılan bir kamyon sürücüsünün aracını durdurup aracından çıkarak yola yatmak suretiyle yolu trafiğe kapatmak istemesi üzerine trafik görevlilerimiz tarafından şahsa kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunulmamıştır. Şahıs ikna edildikten sonra hastaneye götürülmüş, hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp/cebir vs. söz konusu olmadığı görülmüştür.

Yayınlanan görüntülerle ilgili olarak yapılan incelemede, kesinlikle görüntülerin basında yer aldığı şekilde olmadığı, gerçeği ifade eden görüntüler ise aşağıdaki linkte yer almaktadır. Kamuoyunda görevini usulüne uygun olarak yerine getiren polislerimizin darp uyguladığı yönünde algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Kayseri Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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