Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 8 kişiye adli kontrol
|08 Ocak 2020 17:13
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Samsun merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkezli Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
9 KIŞIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. Diğer 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, iki gün önce düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmıştı.
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