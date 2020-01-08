Şehit uzman çavuşun ailesine acı haber ulaştırıldı
Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine verildi.
|08 Ocak 2020 22:08
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Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine verildi.
Beykent Mahallesi'nde ikamet eden şehidin ailesine şehadet haberi askeri erkan tarafından verildi.
Şehidin baba ocağına ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Yanık'ın yarın ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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