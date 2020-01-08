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Şehit uzman onbaşı'nın acı haberi ailesine verildi

Şehit astsubay çavuş Sinan Köse ve şehit uzman onbaşı Halil Karakoç'un Mersin'deki evlerine Türk bayrakları asıldı
 08 Ocak 2020 22:49
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Şehit uzman onbaşı'nın acı haberi ailesine verildi

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse (27) ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (26) Mersin'deki ailelerine acı haber ulaştırıldı.

Tarsus ilçesi Taşobası Mahallesi'nde ikamet eden şehit Köse'nin ailesine şehadet haberini askeri erkan verdi.

Şehidin baba ocağına ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Evli olduğu öğrenilen Köse'nin cenazesinin, yarın kentte düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesinin planlandığı bildirildi.

- Şehit annesinden Türkçe ve Kürtçe ağıt

Şehit Karakoç'un Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesi'nde kardeşlerinin kaldığı eve, askeri erkanın şehadet haberini vermesinin ardından taziye çadırı kurulup, sokağa ve apartmanlara Türk bayrakları asıldı.

Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşı döken şehit annesi Fatma Karakoç'u yakınları teskin etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da çadırı ziyaret ederek, aileye başsağlığı diledi.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin naaşı, yarın Yenişehir ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Anadolu Ajansı
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