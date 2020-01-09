Özgür Özel'in kanun teklifine, Baro Başkanlarından büyük tepki
|09 Ocak 2020 09:09
|Yazdır
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerinin, yapılacak sınavda başarılı olmaları kaydıyla, idari hakim ve savcılıklarına atanması, bir defaya mahsus olmak üzere bu meslekleri yapan kişilere yaş şartı aranmaksızın hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavına girme hakkı tanınmasına yönelik kanun teklifi verdi.
Meclis zabıtların 23 aralık 2019 tarihinde girdiği tespit edilen kanun teklifine Istanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu tepki gösterdi. Durakoğlu "Bu teklif tam anlamıyla avukatlık mesleğine saygısızlıktır. Bilgisizliktir. Bilinçsizliktir." dedi.
Kaun teklifine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da tepki gösterdi. Feyzioğlu, Özür Özel'e yönelik olarak "Bir milletvekilinin bilmediği bir konuda ve bilen kurumlara danışmadan kanun teklifi vermesi yanlış.Bir Türk vatandaşına ve baro başkanına yönelik üslubu daha da yanlış.Sıfatına yakışmıyor.Tivit atarken ilk aklına geleni yazmamalı o makamdaki birisi. Biraz düşünmeli." dedi.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Güvenlik soruşturması yerine 'arşiv araştırması' ile yetinilecek
09 Ocak 2020 07:36
|'Akrabalarını almak için işten çıkarıyorlar'
09 Ocak 2020 07:15
|ABD üslerine füze yağdı
09 Ocak 2020 06:10
|Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Hakkında Yönetmelik
09 Ocak 2020 00:59
|Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik
09 Ocak 2020 00:52
|Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik
09 Ocak 2020 00:51
|Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
09 Ocak 2020 00:49
|9 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Ocak 2020 00:02
|İmamoğlu: Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim
08 Ocak 2020 23:21
|Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
08 Ocak 2020 22:54