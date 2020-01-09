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Özgür Özel'in kanun teklifine, Baro Başkanlarından büyük tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, zabıt katibi ve yazı işleri müdürlerinin yapılacak bir sınavla idari hakim ve savcılıklarına atanmasına yönelik bir kanun teklifi verdi. Teklife hem İstanbul Barosu Başkanı hem de Metin Feyzioğlu tepki gösterdi.
 09 Ocak 2020 09:09
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Özgür Özel'in kanun teklifine, Baro Başkanlarından büyük tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerinin, yapılacak sınavda başarılı olmaları kaydıyla, idari hakim ve savcılıklarına atanması, bir defaya mahsus olmak üzere bu meslekleri yapan kişilere yaş şartı aranmaksızın hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavına girme hakkı tanınmasına yönelik kanun teklifi verdi.

Meclis zabıtların 23 aralık 2019 tarihinde girdiği tespit edilen kanun teklifine Istanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu tepki gösterdi. Durakoğlu "Bu teklif tam anlamıyla avukatlık mesleğine saygısızlıktır. Bilgisizliktir. Bilinçsizliktir." dedi.

Kaun teklifine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da tepki gösterdi. Feyzioğlu, Özür Özel'e yönelik olarak "Bir milletvekilinin bilmediği bir konuda ve bilen kurumlara danışmadan kanun teklifi vermesi yanlış.Bir Türk vatandaşına ve baro başkanına yönelik üslubu daha da yanlış.Sıfatına yakışmıyor.Tivit atarken ilk aklına geleni yazmamalı o makamdaki birisi. Biraz düşünmeli." dedi.

Memurlar.Net - Özel

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