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Öğretmen, engelli öğrenciyi koridorda yerden yere vurdu

Öğretmen, özel öğrenciyi koridorda yerden yere vurdu. O anlar kamerada. Aile davacı oldu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı
 09 Ocak 2020 12:27
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Öğretmen, engelli öğrenciyi koridorda yerden yere vurdu

Eskişehir'de ortaokulda okuyan kaynaştırma öğrencisi sınıfta uyuduğu gerekçesiyle koridora çıkarılan öğretmeni tarafından dövülmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖĞRENCİYİ YERDEN YERE VURDU

Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Ortaokulunda 5'inci sınıfta okuyan kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf Ş., aldığı ilaçlardan dolayı sınıfta uyuya kaldı. Öğrencinin sınıfta uyuduğunu gören öğretmen sınıfına gitmesi konusunda uyardı. Bunun üzerine özel kaynaştırma öğrencisi olan 10 yaşındaki çocuk, öğretmenine tepki gösterdi. Öğrencisi ile koridora çıkan öğretmenin ilk önce yerde olan çocuğa tekme attığı ardından ise yere vurduğu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Oğlunun öğretmene saldırdığı iddiasıyla okula çağrılan anne güvenlik kameraları izledikten sonra gerçeği öğrendi. Bunun üzerine anne öğretmenden şikayetçi oldu. Bunun yanı sıra öğretmenin de annenin şikayetinden önce 10 yaşındaki öğrencisinin kendisine saldırdığını iddia ederek polis ekiplerini okula çağırarak şikayetçi olduğu ileri sürüldü. Darp raporu alınan öğrenci ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi.

YUSUF'UN HER YERİ DARBEDİLMİŞTİ

Burada ifadesi alınan öğrenci ardından ailesi ile evine gönderildi. Konuyla ilgili yaşananları anlatan anne Gülşah İzgi, "Okuldan öğretmeni aradı. Yusuf'un sinirlendiğini söyledi. Okula çağırdılar. Gittiğimde çocuğum koltukta yatıyordu. Yusuf'un her yeri darp edilmişti" dedi.

''ÇOCUĞUM DURUP DURURKEN DELİRMİYOR''

"Çocuğum durup dururken delirmiyor" Okul yönetiminin güvenlik kameralarını ilk etapta göstermek istemediklerini iddia eden anne İzgi, olayla ilgili şunları söyledi: "Baktım zaten çocuğu, hissetmiştim böyle bir şey yaptıklarını. Çünkü bu çocuk durup dururken delirmiyor. Polisi çağırdık sonrasında. Onlar kabul etmediler. Ben kameraları görmek istediğimi söyledim, başta kabul etmediler. Sonra açıp baktılar. Öğretmen koridorda çocuğu darp ediyordu. Onu gördük. Üstünü kapatmaya çalıştılar. Ört pas etmeye çalıştılar. Darp raporu aldık biz de gidip. Şikayette bulunduk. Sırtında, boynunda izler vardı. Kafadan darp edilmiş. Boynundan tutup yere fırlatıyor. Kamera kayıtlarında da belli zaten. Yusuf kaynaştırma öğrencisi. İlaç kullandığı için uyuya kalabiliyor. Uyuduğunu görünce öğretmeni, 'uyuyamazsın benim sınıfımda' diyerek kolundan tutup dışarı çıkartıyor. Sonra da darp ediyor çocuğu. Çocuk şubeye gittik. Onun dışından milli eğitimi aradık. Dilekçe verin, biz ilgileniriz dediler. Ama kimsenin bir şey yaptığı yok. Herkes birbirini koruyor. Hiçbir şekilde sonuç alamıyoruz."

''BÖYLE ÇOCUKLARIN OKULDA OKUMA HAKLARI YOK GİBİ DAVRANIYOR''

'Kaynaştırma çocuklarının kesinlikle eğitimde hakları yokmuş gibi davranıyor' diyen anne İzgi, "Müdür bey zaten 'çocuğu okuldan al' diyerek baskı yapıyor. Bu çocuk özel eğitim çocuğu değil. Kaynaştırma öğrencisi ve normal çocuklarla okula gidebilir. Ama biz dayanamıyoruz, yapamıyoruz diyerek okuldan atma çabasındalar. En sonunda da böyle bir olayla karşılaştık. Böyle çocukların okulda okuma hakları yok gibi davranıyor. Mahkemeye tabii ki başvurduk. Süreci izleyeceğiz. İnşallah herkes hak ettiğini bulur. Ben izleyince çok kötü oldum. 5'inci sınıfa gidiyor çocuğum. Top gibi oynamış çocukla. O çocuk kafasını vurup beyin kanaması geçirebilirdi. Bunun hesabını kim verecekti."

Bu arada İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, olayla ilgili soruşturma başlattığı, okul yönetiminden olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin istendiği, incelemelerin sürdüğü öğrenildi.


Öğretmen, özel öğrenciyi koridorda yerden yere vurdu
İhlas Haber Ajansı
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