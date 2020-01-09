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2019 \ 2019 EKPSS tercihleri

EKPSS tercih sonuçları ve taban puanlar açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında yayımlanan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandığını duyurdu.
 09 Ocak 2020 15:41
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EKPSS tercih sonuçları ve taban puanlar açıklandı

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;

DUYURU

(09 Ocak 2020)

2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında yayımlanan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Ocak 2020 tarihinde saat 15.33'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları

EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)
EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön lisans)
EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

Memurlar.Net
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