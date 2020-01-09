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Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı

 09 Ocak 2020 16:54
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Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı

Şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi.

Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi. Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti.


Aleyna Tilki havalimanında ortalığı birbirine kattı

Edinilen bilgilere göre Şarkıcı Aleyna Tilki, THY'nin saat 12.40'taki tarifeli seferiyle Milano'ya gitmek üzere sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet ve bagaj işlemlerini yaptıran ünlü şarkıcı daha sonra pasaporttan geçti. Pasaport sonrası X-ray kontrolleri için güvenlik noktasına gelen Aleyna Tilki, iddialara göre burada bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Aleyna Tilki'nin bu sırada bir özel güvenlik görevlisine de hakaret ettiği öne sürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolcu ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine Aleyna Tilki, havalimanında bulunan polis merkezine götürüldü. İfadesinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ünlü şarkıcı güvenlik önlemleri altında polis merkezinden çıktı.

Bu sırada Aleyna Tilki'nin polis merkezinden çıkışını görüntülemek isteyen basın mensuplarının çekim yapmasına polis tarafından izin verilmedi. Öte yandan Aleyna Tilki'nin, 12.40'taki Milano'ya gideceği uçağı kaçırdığı, bir sonraki Milano uçağına ise bilet almasına rağmen iptal ettirdiği ve İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.
Memurlar.Net
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