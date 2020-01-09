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Eski öğretmen, öğrencinin başına demir çubukla vurarak yaraladı
ZONGULDAK'ta memur olarak çalıştığı lisede, bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrenci T.T.'nin (17) başına demir çubukla vurarak yaralanmasına neden olan Ş.Ö.(34) gözaltına alındı
|09 Ocak 2020 18:42
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Bir süre fizik öğretmenliği yaptıktan sonra psikolojik sorunları nedeniyle düz memuriyete geçirilen Ş.Ö., kütüphanede bulunan bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrenci T.T.'ye tepki gösterdi. Ş.Ö., çıkan tartışmada öğrencinin başına demir çubukla vurdu. Yaralanan T.T., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi edilen T.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu 24 saat boyunca müşahede altında tutulacağı öğrenildi.
Ş.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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