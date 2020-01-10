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Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hürriyet Gazetesi'ne röportaj verdi. Selçuk, asgari ücretliye 75 TL'lik bir jestte bulunduklarını açıkladı. 75 liralık bu rakamın toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde olduğu belirtti.
 10 Ocak 2020 09:33
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Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hürriyet Gazetesi'ne röportaj verdi. Selçuk, asgari ücretliye 75 TL'lik bir jestte bulunduklarını açıkladı. 75 liralık bu rakamın toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde olduğu belirtti.

JESTİMİZ 75 TL

İlk olarak gelecek yıl asgari ücrette izleyecekleri yol haritasını açıklayan Selçuk özetle şunları söyledi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda devlet, işçi ve işveren var. Aynı masadayız. Devlet olarak rolümüz işçi ve işveren arasında hakem olmak. Bu yıl Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'i ile birlikte bir açıklama yaptılar.2 bin 578 TL'nin altında bir asgari ücreti imzalamayacaklarını belirttiler. Gelecek sene, sonuna kadar tüm tarafların masada kalmasını arzu ediyoruz.

Bu sene yaptığımız görüşmelerde, işveren tavan olarak 2 bin 250 lira bandına geldi. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme prensibine dikkat ediyoruz. 'Geçtiğimiz sene asgari ücret desteğinin 2019 yılı için son kez verildiğini açıklamamıza rağmen, bu sene zam oranının enflasyon oranının altında kalmaması için 2020 yılı için de 75 liralık asgari ücret desteğini vereceğiz. Asgari ücret desteği işçiye jestimizdi. Bir işçi bazında düşünüldüğünde düşük bir rakam olarak görülse de, bu desteğin toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde. Hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek."
Hürriyet
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