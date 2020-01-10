Hastanedeki endoskopi sonrası ölüme soruşturma
|10 Ocak 2020 14:08
|Yazdır
Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi için verilen ilaç sonrasında yoğun bakıma alınan 6 hastadan 1'inin hayatını kaybetmesi sonucu olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
Olay, önceki akşam Isparta Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, endoskopi olmak için hastaneye gelen Ramazan Gök, F.G., A.G., A.K., G.K. ve U.K. isimli 6 hasta verilen ilaç sonrasında rahatsızlandı. Rahatsızlanan hastaların yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve yakınlarının olaydan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldukları öğrenildi. Yoğun bakımdaki hastalardan 54 yaşındaki Ramazan Gök, dün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gök'ün cenazesinin morgdan alındığı sırada yakınları sinir krizleri geçirdi.
Gök'ün memleketi Yalvaç ilçesine bağlı Yukarı Kaşıkara köyünde toprağa verildiği öğrenildi.
Öte yandan, endoskopi sonrası ölüm ve yoğun bakım olayına ilişkin idari soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Iğdır İl Sağlık Müdürü görevden alındı
10 Ocak 2020 16:34
|Engelli vatandaş özel halk otobüsüne alınmadı! Şoför süresiz uzaklaştırıldı
10 Ocak 2020 16:26
|SPK'dan imtiyazların kaldırılmasına ilişkin açıklama
10 Ocak 2020 16:10
|YÖK'ten 'yabancı uyruklu öğretim elemanı' genelgesi
10 Ocak 2020 15:50
|Anayasa Mahkemesi, haftaya 55 dosyayı görüşecek
10 Ocak 2020 15:21
|'Çocukları sandalyeye bağlayan' anaokula Valilikten soruşturma
10 Ocak 2020 12:47
|Kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe yapıldı
10 Ocak 2020 12:11
|Wikipedia'nın ne zaman açılacağı belli oldu
10 Ocak 2020 11:27
|'TRT Kurdi, Kürtçenin politikleştirilmesinin önüne geçti'
10 Ocak 2020 11:05
|Üniversite: Tebligat yok, pedagojik formasyon ilanı yayımlıyoruz
10 Ocak 2020 10:54