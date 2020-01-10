1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'endeskopi sonrası ölüm' açıklaması

İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya: Sağlık Bakanlığımızca bir müfettiş görevlendirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı yürütmektedir
 10 Ocak 2020 17:38
Yazdır
İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'endeskopi sonrası ölüm' açıklaması

Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen 6 hastadan birinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı, müfettiş görevlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, Isparta Şehir Hastanesi endoskopi ünitesinde iki odada toplam 24 hastaya sedasyon eşliğinde endoskopi yapıldığını belirtti.

Hastaların 6'sının henüz belirlenemeyen bir nedenden fenalaşması sonucu yoğun bakıma alındığını dile getiren Karakaya, bir hastanın yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Diğer hastaların durumunun iyi olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızca bir müfettiş görevlendirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı yürütmektedir. Olayda yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.Tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimizi sunarken olayın bütün yönleriyle müdürlüğümüz ve Isparta Şehir Hastanesi Başhekimliğimiz tarafından da hassasiyetle takip edilmekte olduğunu ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini hatırlatırız."

Isparta'da mide rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen Ramazan Gök (54) dün yaşamını yitirmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Seri muhakeme ile dava 2 saat 30 dakikada tamamlandı
10 Ocak 2020 19:10		 Hastane ve özel eğitim kurumlarına dadanan hırsız yakalandı
10 Ocak 2020 18:58
'Futbolda şike kumpası' davasında Mecnun Otyakmaz ifade verdi
10 Ocak 2020 17:48		 'Çiftlik' dolandırıcılığında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi
10 Ocak 2020 17:40
Usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı
10 Ocak 2020 16:38		 Kaybolan üniversite öğrencisi 5 gündür aranıyor
10 Ocak 2020 16:20
Jandarmaya satılmak istenen sikkeler bin 500 yıllık
10 Ocak 2020 16:11		 Ambulans kamyonetle çarpıştı, 5 sağlık görevlisi yaralandı
10 Ocak 2020 15:53
Aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
10 Ocak 2020 15:52		 Sarar çiftinin evini soyanların tutukluluğuna devam
10 Ocak 2020 15:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:39 - 24 saat açık... Sınav döneminde koridorlar bile doldu19:34 - 'Batı Karadeniz'in en uzun kayak pisti' açılışa hazır19:30 - DİB Başkanı Erbaş'tan '3 çocuk' açıklaması19:26 - Türkiye'nin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz istasyonu açıldı19:10 - Seri muhakeme ile dava 2 saat 30 dakikada tamamlandı19:06 - MEB'den, ortak sınav için soru hazırlayan öğretmene soruşturma18:58 - Hastane ve özel eğitim kurumlarına dadanan hırsız yakalandı18:51 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:41 - İl Emniyet Müdürü'nden görevi dolan bekçilere ödül18:33 - Marketlerde yeni dönem... Bu ürünlere de alarm takılacak
18:32 - Yaşayan hazine... 65 yıl boyunca Ahlat taşına şekil verdi18:30 - Suudi Arabistan beyaza büründü18:25 - Borsa günü 118.500 puanın üzerinde tamamladı18:18 - İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak18:15 - Muş'ta menenjit salgını iddialarına yalanlama18:07 - 'Çocuklarda sanal bağımlılık ebeveynlerden kaynaklanıyor'18:05 - Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak17:57 - Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Valilik , Ankara'da ekmeğe zam kararını, iptal etti
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
'FETÖ ile iltisaklı hakimlerin hepsini temizledik diyemeyiz'
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı
Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 3
Çürümenin Kitabı 1
banknotun madeni paradan daha değerli olması 1
erkan tan 2
gmail hesabını davetiye ile almak 2
ayın enleri 1
azimut halkası 3
reaktif kişilik 2
yağmur yağarken küpünü doldurmak 2
anne misafirhanesi 1
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Arsin Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam