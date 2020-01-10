Tartışma yaratan ilaç jet hızıyla geri çekildi

Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi için verilen ilaç sonrasında 6 hasta yoğun bakıma alınmış, daha sonra da bu hastalardan 1'i hayatını kaybetmişti. Hastanede bu hastalara bir anestezi ilacı olan dormofol kullanıldığı iddia edilmiş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Valiliklere bir yazı göndererek 'dormofol' adlı ilaca satış blokajı uygulandığını ve kullanımının durdurulduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Valiliklere gönderilen yazı;