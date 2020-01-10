Tartışma yaratan ilaç jet hızıyla geri çekildi
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi için verilen ve ölüme neden olduğu iddia edilen 'dormofol' adli ilacın satışını durdurdu
|10 Ocak 2020 20:05
|Yazdır
Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi için verilen ilaç sonrasında 6 hasta yoğun bakıma alınmış, daha sonra da bu hastalardan 1'i hayatını kaybetmişti. Hastanede bu hastalara bir anestezi ilacı olan dormofol kullanıldığı iddia edilmiş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Valiliklere bir yazı göndererek 'dormofol' adlı ilaca satış blokajı uygulandığını ve kullanımının durdurulduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanlığı tarafından, Valiliklere gönderilen yazı;
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Usulsüz engelli raporu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
10 Ocak 2020 21:50
|MEB'den, ortak sınav için soru hazırlayan öğretmene soruşturma
10 Ocak 2020 19:06
|İl Emniyet Müdürü'nden görevi dolan bekçilere ödül
10 Ocak 2020 18:41
|Muş'ta menenjit salgını iddialarına yalanlama
10 Ocak 2020 18:15
|Başsavcılık'tan, tahliye edilen Görkem ilgili bilgi yazısı açıklaması
10 Ocak 2020 17:09
|Iğdır İl Sağlık Müdürü görevden alındı
10 Ocak 2020 16:34
|Engelli vatandaş özel halk otobüsüne alınmadı! Şoför süresiz uzaklaştırıldı
10 Ocak 2020 16:26
|SPK'dan imtiyazların kaldırılmasına ilişkin açıklama
10 Ocak 2020 16:10
|YÖK'ten 'yabancı uyruklu öğretim elemanı' genelgesi
10 Ocak 2020 15:50
|Anayasa Mahkemesi, haftaya 55 dosyayı görüşecek
10 Ocak 2020 15:21