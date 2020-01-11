İran ordusu, Ukrayna uçağının insan hatasıyla kazara vurulduğunu açıkladı
İran ordusu, Ukrayna uçağının insan hatasıyla kazara vurulduğunu açıkladı
|11 Ocak 2020 06:50
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İran ordusu, Ukrayna uçağının insan hatasıyla kazara vurulduğunu açıkladı
Reuters: İran ordusu, Ukrayna uçağının insan hatasıyla kazara vurulduğunu açıkladı
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