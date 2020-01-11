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İran ordusu, Ukrayna uçağının insan hatasıyla kazara vurulduğunu açıkladı

İran ordusu, Ukrayna uçağının insan hatasıyla kazara vurulduğunu açıkladı
 11 Ocak 2020 06:50
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İran ordusu, Ukrayna uçağının insan hatasıyla kazara vurulduğunu açıkladı

İran ordusu, Ukrayna uçağının insan hatasıyla kazara vurulduğunu açıkladı

Reuters: İran ordusu, Ukrayna uçağının insan hatasıyla kazara vurulduğunu açıkladı
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