İran ordusu, Ukrayna uçağının insan hatasıyla kazara vurulduğunu açıkladı

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAKINLARI KAPSAMAYACAK Güvenlik soruşturması ile ilgili yeni düzenlemede soyut kriterlerin yerine incelemenin sadece ilgilinin kendisiyle ilgili yapılması, birinci - ikinci derece yakınlarını kapsamaması , kişinin hakkındaki iddiaların gerekçelendirilmesi yer alacak.