Başkanın eşine öncelik vermeyen kuaför mühürlendi!

CHP'nin İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2014 yılından bu yana Ataşehir'de gittiği kuaför salonundan beklediği önceliği alamayınca işletme sahiplerine beden ödetti. Randevu ile çalışan kuaför salonuna çat kapı girerek kendisiyle ilgilenmesini söyleyen İlgezdi'ye kuaförde bulunan diğer kadın müşteriler tepki gösterince öfkelenen milletvekili dükkanı Ataşehir Belediye Başkanı olan eşi Battal İlgezdi'ye şikayet etti. Belediyenin çeşitli bahanelerle kapatmaya çalıştığı dükkan sahipleri yaşadığı mağduriyeti SABAH'a anlattı.

GAMZE İLGEZDİ MÜŞTERİLERİ OLUNCA HAYATLARI DEĞİŞTİ

Emre Erçevik, Hakan Erdem ve Dilaver Duman 2011 yılında Ataşehir'de kadın kuaför salonu açmaya karar verdi. 3 ortak tutmaya karar verdikleri dükkana mimari çalışma yaptırdıktan sonra gerekli tüm evrakları hazırlayarak Ataşehir Belediyesi'ne ruhsat için başvuruda bulundu. Ortaklar, çalışma ruhsatlarını alarak 20 çalışanı ile birlikte 3 yıl boyunca sorunsuz olarak çalışmalarını sürdürdü.

2014 yılında CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin dükkanlarına müşteri olarak gelmesiyle hayatlarının değiştiğini anlatan ortaklardan Emre Erçevik SABAH'a şunları yaşadıklarını kaydetti: "Biz 3 ortaklı kuaför dükkanımızda yaklaşık 8 senedir Ataşehir'de hizmet vermekteyiz. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'de bize uzun zamandır müşteri olarak geliyor. Gamze İlgezdi'yle 2014 yılından beridir zaman zaman sorunlar yaşamaya başladık. İlgezdi kuaförümüze gelirken randevu almadan geliyor buda diğer müşterilerimizin mağdur edilmesine neden oluyordu."

ATAKAN IRMAK