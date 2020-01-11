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CHP'li liderlerin eşleri, Demirtaş'a destek için tiyatroya gitti

Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu; HDP eş başkanı P. Buldan ve Başak Demirtaş ile birlikte, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitapta yer alan öykülerin sahnelendiği tiyatroya gittiler.
 11 Ocak 2020 23:03
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CHP'li liderlerin eşleri, Demirtaş'a destek için tiyatroya gitti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu; Başak Demirtaş ve Pervin Buldan ile birlikte, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitapta yer alan öykülerin sahnelendiği tiyatroya gittiler.

CHP İstanbul İl Örgütü ise ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı

Sosyal medyada, Diyarbakır annelerine bir gün olsun ziyarette bulunmayan Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu'nun, Demirtaş'a destek için tiyatroya gitmelerine büyük tepki gösterildi.
Memurlar.Net
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