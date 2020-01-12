1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM Başkanı Şentop'tan, Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programında 125 bin lira ödül kazanan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç'i telefonla arayarak tebrik etti
 12 Ocak 2020 11:43
Yazdır
TBMM Başkanı Şentop'tan, Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programında 125 bin lira ödül kazanan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç'i telefonla arayarak tebrik etti.

"Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programında, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma yetisini kaybeden 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, 125 bin lira kazandı.

TBMM Başkanı Şentop sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarışmadaki performansıyla hepimize heyecan ve sevinç veren Ümmü Gülsüm kardeşimize ulaşıp kendisini tebrik ettim. Azim ve kararlılıkla insanın her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini Ümmü Gülsüm hepimize tekrar gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kanal İstanbul üzerinden birilerinin prim yapmasına müsaade etmeyeceğiz'
12 Ocak 2020 11:36		 Akşener: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor
12 Ocak 2020 10:50
AK Parti'li Turan'dan CHP'ye Libya tepkisi
12 Ocak 2020 10:47		 Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili herkesin gündeminde
12 Ocak 2020 10:35
Ak Parti'den kongre sürecinde teşkilatlara uyarılar
12 Ocak 2020 07:15		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
12 Ocak 2020 06:50
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
12 Ocak 2020 00:32		 12 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Ocak 2020 00:01
'Devletin okuluna tebeşir alamadığı günleri yaşadık'
11 Ocak 2020 23:26		 CHP'li liderlerin eşleri, Demirtaş'a destek için tiyatroya gitti
11 Ocak 2020 23:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:19 - Pastaneden öğrenciler için 'askıda çay ve poğaça' uygulaması12:06 - TİM, ilk yurt dışı temsilcilik ofisini Kıbrıs'ta açtı12:00 - Ankaralılar yeni koltuk düzenini seçti11:57 - Türkiye'nin tek köfte fabrikası... Günlük 100 ton köfte11:48 - İtfaiye erlerinin ameliyata girmesini 'şaka' sanıldı11:45 - 42'sinde anne oldu, başka insanlar için 19 yıldır yollarda11:43 - TBMM Başkanı Şentop'tan, Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu11:39 - Vekalet ücretini icrayla alan Bakanlığa, KDK'dan tavsiye11:38 - Kimler sayman mutemedi olarak görevlendirilebilir, kimlerden kefalet sandığı kesintisi yapılır?11:36 - 'Kanal İstanbul üzerinden birilerinin prim yapmasına müsaade etmeyeceğiz'
11:31 - FETÖ elebaşı Gülen yazılarında 10 ayrı kod adı kullanmış11:29 - Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor11:26 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı11:23 - Boğazları kullanan gemi sayısı 85 bine yaklaştı11:19 - Her 5 tüketiciden 3'ü şikayetinde haklı çıktı11:18 - Otomobilde tercih 'otomotik vites' araçlar oldu11:16 - Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı11:15 - İnşaatlarda 'projesiz ve ahşap iskele kurma' dönemi sona erecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
E-ticarette stok oyunu
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
Sağlık Bakanlığı, 2019/7 ile yerleşenler için hala açıklama yapmadı
Resmi rakamlara göre ağustosta doğup ocakta ölüyoruz
FETÖ'nün iltica üssü Almanya
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yağmur yağarken küpünü doldurmak 3
avustralya'da develerin öldürülme kararı 2
tecahül-i arif 1
35 yaş şiiri 1
leicester city 1
muharrem ertaş 1
Tavuk keser gibi adam öldürmek 1
ricardo rodriguez 1
ölümüne en çok üzülünen dizi karakterleri 1
yokluk 1
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Bolkar 5 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam