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Artvinliler, Gülsüm'le gurur duyuyor

Artvin'de küçük yaşta geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma yetisini kaybeden Ümmü Gülsüm Genç (27), katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 125 bin TL ödül kazandı. Sosyal medyada gündem olan Ümmü Gülsüm, memleketi Artvin'de, başta yakınları olmak üzere tüm hemşerilerinin gurur kaynağı oldu.
 12 Ocak 2020 17:04
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Artvinliler, Gülsüm'le gurur duyuyor

ATV ekranlarında dün gece yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışma programı, Artvin'de 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşma yetisini kaybeden Ümmü Gülsüm için farklı bir formatta hazırlandı. Yarışmada, Ümmü Gülsüm Genç kendisine özel hazırlanan kartonlarla yanıtları verdi, sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile küçük panoya yazılar yazarak diyalog kurdu.

Genç kızın, güler yüzü, enerjisi, azmi ve yarışmadaki performansı, ekran başında izleyenlerin dikkatini çekti. Yarışma performansı izleyiciden tam not alan Ümmü Gülsüm, yarışmadan 125 bin TL ödül kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu Genç'in yaşam enerjisi ve başarısı, sosyal medyada gündem oldu. Herkesi kendine hayran bırakan genç kız, Twitter'da da 'trend topic' listesine adını yazdırdı. Binlerce takipçi, sosyal medya hesaplarından genç kızın yarışma anına ait fotoğraflarıyla tebrik mesajları yayımladı.


Gülsüm, 'Bazen yetinmek gerekir' dedi ve çekildi

GURUR KAYNAĞI

Artvin'de bir resmi kurumda görev yapan Gülsüm Genç'in azmi ve başarısı, hemşerilerinin de gurur kaynağı oldu. Ümmü Gülsüm'ü büyük bir gururla izlediklerini belirten Yüncüler Muhtarı Mustafa Penek, "Kendisini tebrik ediyoruz, Artvin'in okuma-yazma oranın yüksek olduğunu Türkiye'ye, dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. Hem kendisini hem de onu yetiştiren aileyi tebrik ediyoruz" dedi.

Artvinlilerden Bülent Polat, "Dün akşam yarışmayı takdirle izledik, engellilerin engelsiz bir dünya için mücadelesini gördük, kendisini tebrik ediyorum" derken, Ahmet Özer de "İzledik, gurur duyduk, daha da yukarılara giderek daha fazla para kazanmasını isterdim ama zor soru denk geldi" diye konuştu.

Erkan İsrafil Çelik de "Bir Artvinli olarak kendisiyle büyük gurur duyduk, Başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerinde bulundu. Adem Kısa ise "Kızımızla Türkiye ve Artvin gurur duydu" açıklamasında bulundu.
DHA
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