1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye başkanı canı pahasına su sorununu çözdü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, su hattındaki arızayı gidermek için gittikleri ormanlık alandaki karda mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan belde belediye başkanı ile 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.
 13 Ocak 2020 07:36
Yazdır
Belediye başkanı canı pahasına su sorununu çözdü

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, 2 günden beri akmayan Ilıcaksu Mahallesi suyu için dağdaki karın eridiğini düşünerek Belediye Kepçecisi Ramazan Aztekin ve Belediye İşçisi Ramazan Gültekin'i de yanına alarak Pazar günü saat 12.00'de dağdan gelen sudaki arızayı arayamaya gittiler.

2 metreyi aşan karlı yolu aça aça giden Başkan ve ekibi 13 Kilometre sonra su borusunun patladığı yeri tespit ettiler.

Su boru hattını açmak için uzun süre çalışan ekibin cep telefonu şarjları bitince yakınlarını da durumdan haberdar edemediler.

Akşam hava iyice kararmasına rağmen, dağa gidenlere ulaşamayan Başkan ve iki çalışma arkadaşının yakınları telaşlanıp bir birini aramaya başladı.

Dağda çalışanlara da ulaşamayınca belde halkı İlçe Jandarma ekiplerine de haber vererek Başkan ve ekibini aramaya çıktı.

Saat 19:00 harekete geçen Belde Halkı ve Jandarma 3 saat sonra Başkan ve ekibine ulaştılar.

Soğuktan ve yorgunluktan bitkin düşen Belediye Başkanı ve çalışma arkadaşları Domaniç İlçe Hastanesine getirilerek muayeneden geçirildi.

"EKİP ARKADAŞLARIMIZ BU SOĞUKTA YALNIZ BIRAKMAM"

Belediye Meclis üyesi Mehmet Sarıca, "İki gündür Ilıcaksu Mahallemizde su arızasından dolayı mahalleye su verilememekteydi. İki gündür süren çalışma bugünde devam etmesi nedeni ile sabah saatlerinde saat yedi civarında Belediye Başkanı ve ekiplerimiz yola çıkmıştı. Belediye Başkanımızda ekipleri bu soğukta yalnız bırakmama adına onlarla birlikte yola çıktılar. Orada Kazma kürek çalıştı. Kepçeler yardımı ile yolları açmaya çalıştılar. Fakat kepçe bir noktadan sonra gidemeyince bunlar yürüyerek su arızasının bulunduğu yere gitmişler kar kalınlığı 1 buçuk 2 metre olduğundan dolayı yürümekte güçlük çekmişler ve akşam saatlerinde karanlığa kalmışlardır. Telefonlarında şarjları bitip kapanmasından dolayı böyle bir hareketlenme başladı. Saat 19.00-20.00 civarında İlçe Başkanımız Ahmet Özoğul'u aradım. Oda Kaymakamlık, Jandarma ekipleri ve 112 ekiplerine bilgileri verdi ve adeta belde halkı ile beraber bir seferberlik başlattık. Kaybolmaktan değil sadece kar kalınlığının fazla olmasından dolayı ve ulaşım zorluğundan kaynaklana bir sıkıntı oldu. Çok şükür korkulan başa gelmedi Başkanımızın ve ekiplerimizin sağlık durumları iyi" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
JÖH ve PÖH'lerin katıldığı Kapan 3 operasyonu başlatıldı
13 Ocak 2020 09:38		 Ali Tezel terör soruışturması kapsamında gözaltına alındı
13 Ocak 2020 09:37
Tanık, telefon kayıtları ve rapor varken antrenöre beraat
13 Ocak 2020 08:51		 TCDD'ye 'suçsuz' raporu mahkemeye sunuldu
13 Ocak 2020 08:42
Tosuncuk için dedektif görevde
13 Ocak 2020 08:38		 Alacağı için gitti, borçluyu öldürüp intihar etti
13 Ocak 2020 08:36
O rahip azılı PKK'lı teröristleri kilisede sakladı
13 Ocak 2020 08:30		 Asker eğlencesinde maganda dehşeti
13 Ocak 2020 08:21
Sözde yaşam koçunun sırrı çözüldü: Uyuşturucu etkili kimyasal madde
13 Ocak 2020 08:10		 Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı
13 Ocak 2020 07:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:49 - CHP'li Böcek: Hükümet tüm taleplerimizi yerine getirdi09:48 - Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek: Geçmiş olsun kardeşim09:42 - FETÖ reklendirme taktiği ile kurumlara sızdı09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - JÖH ve PÖH'lerin katıldığı Kapan 3 operasyonu başlatıldı09:37 - Ali Tezel terör soruışturması kapsamında gözaltına alındı09:36 - Van'da 2 ilçede daha eğitime kar engeli09:35 - Karayollarında durum09:32 - MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor09:29 - Kaçak yapıya arsa değerine göre ceza
09:23 - Galatasaray, Koç, Bilkent mezunu hakim ve savcılar geliyor09:13 - Abdullah Amca Diyanet'ten taburesini geri istiyor09:09 - Rabia Naz olayında ihmali olan polislere disiplin cezası08:58 - MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması08:56 - BES'te biriken toplam para 127 milyar lirayı aştı08:51 - Tanık, telefon kayıtları ve rapor varken antrenöre beraat08:50 - Büyükanıt ölünce 'E-muhtıra'ya takipsizlik08:46 - Zekeriya Öz Pensilvanya'dan çağrıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti
MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
Belediye başkanı canı pahasına su sorununu çözdü
Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
'Son bir yılda 675 milyon lira tasarruf yapmışız'
Sözleşmeli personel, üst öğrenimi bitirince, mali hakları değişir mi?
O rahip azılı PKK'lı teröristleri kilisede sakladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meryem boz 1
11.01.2020 tottenham vs liverpool maçı 1
Efsanevi 27 ler kulübü 2
leicester city 1
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 1
reçel 1
Necip fazil kısakürek 1
ıslak mendil 1
namık kemal 2
avustralya başbakanına halkın tepkisi 1
SON İLANLAR
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Sözleşmeli 101 personel alacak
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 9 personel alacak
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam