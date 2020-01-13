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Soylu'dan Demirtaş'ın tiyatro oyununa giden Dilek İmamoğlu'na tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden "O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız." sözleriyle eleştirdi.
 13 Ocak 2020 10:03
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Soylu'dan Demirtaş'ın tiyatro oyununa giden Dilek İmamoğlu'na tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açılış töreninde konuştu.

Bakan Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a isim vermeden yüklendi.

ELİNİZDEKİ KANLARI TİYATRO OYUNLARI İLE TEMİZLEYEMEZSİNİZ"


Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş önceki akşam Şişli'deki Yıldız Kenter tiyatrosunda, Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izlemişti.

Tiyatroya gitmenin kabahat olmadığını ifade eden Soylu, "Hatta herkes, hepimiz daha fazla tiyatroya gitmeliyiz. Çocuklarımızı daha fazla tiyatroya göndermeliyiz. Ama gittikleri tiyatro, bu ülkenin insanını acıtan, bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatro." dedi.

"DEMİRTAŞ'IN TİYATROSUNU ALKIŞLIYORLAR"

Kobani olaylarını hatırlatan Soylu, şunları kaydetti: "Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Yurt dışına gidip kulaklarına üflenen birtakım telkinlerle Türkiye'nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da Ilgaz 2- Yurduntepe Kayak Merkezi açılışına katıldı. Programın sonunda kayak gösterisi düzenlendi.


Soylu'dan Demirtaş'ın tiyatro oyununa giden Dilek İmamoğlu'na tepki
Türkiye
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