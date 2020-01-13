Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, açıklama yaparken burnundan kan geldiği görüldü.
|13 Ocak 2020 11:43
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, açıklama yaparken burnundan kan geldiği görüldü.
BURNU KANADI
Bakan Soylu'nun, İdlib Yardım Kampanyası Toplantısı'nda açıklama yaparken burnundan kan geldiği görüldü. O anlar, toplantıyı canlı yayınlayan televizyonların kameralarına yansıdı.
Süleyman Soylu'ya ilk müdahaleyi, doktor olan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve yanındakiler yaptı.
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