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Çocuk parkını benzin döküp yaktılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir çocuk parkı kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
 13 Ocak 2020 13:58
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Çocuk parkını benzin döküp yaktılar

Kayseri'de çocuk parkı benzin dökülerek yakıldı.

Kocasinan'a bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Parkı'na gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saat 10.30 sıralarında benzin dökerek, yangın çıkardı.

Alevler, oyun araçlarını sararken, yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine parka gelen itfaiye görevlileri, yangını saat 11.00 sıralarında söndürdü.

Yangın sırasında parkta kimsenin olmadığı öğrenilirken, benzin döküp, ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

MUHTARDAN ÇAĞRI

Muhtar Şeref Yılmaz, parkın yakılmasına tepki göstererek, "İnsanlar neden çocukların oynadığı parkı yakar? Yetkililerimiz bize yardım etsin" dedi.

"DAHA ÖNCE DE YAKILMIŞTI"

Gökçe Aydemir (10) ise daha önce de aynı parkın yakıldığını belirterek, korktuklarını söyledi.

Mahalle sakinleri de ise parkı ateşe verenlerin yakalanmasını istediklerini dile getirdi.
NTV
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