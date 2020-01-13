Çocuk parkını benzin döküp yaktılar
|13 Ocak 2020 13:58
|Yazdır
Kayseri'de çocuk parkı benzin dökülerek yakıldı.
Kocasinan'a bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Parkı'na gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saat 10.30 sıralarında benzin dökerek, yangın çıkardı.
Alevler, oyun araçlarını sararken, yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine parka gelen itfaiye görevlileri, yangını saat 11.00 sıralarında söndürdü.
Yangın sırasında parkta kimsenin olmadığı öğrenilirken, benzin döküp, ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
MUHTARDAN ÇAĞRI
Muhtar Şeref Yılmaz, parkın yakılmasına tepki göstererek, "İnsanlar neden çocukların oynadığı parkı yakar? Yetkililerimiz bize yardım etsin" dedi.
"DAHA ÖNCE DE YAKILMIŞTI"
Gökçe Aydemir (10) ise daha önce de aynı parkın yakıldığını belirterek, korktuklarını söyledi.
Mahalle sakinleri de ise parkı ateşe verenlerin yakalanmasını istediklerini dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|THY, İtalya seferlerinden bazılarını iptal etti
13 Ocak 2020 13:25
|Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı
13 Ocak 2020 11:47
|Haluk Levent isyan etti! 'Yakında Twitter'a girmeyeceğim galiba'
13 Ocak 2020 10:43
|Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu
13 Ocak 2020 10:29
|Van ve Bitlis'te 445 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
13 Ocak 2020 10:10
|Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
13 Ocak 2020 06:30
|Op. Dr. Arif Bulut yaşamını yitirdi
12 Ocak 2020 22:43
|Vali yardımcısı İmamgiller'in ismi Cerablus'ta okula verildi
12 Ocak 2020 21:27
|THY, yanardağ patlaması sonrası uçuşları iptal etti
12 Ocak 2020 21:21
|Ceren'in babası: Bu acı asla unutulmayacak
12 Ocak 2020 21:14