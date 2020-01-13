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'FETÖ'nün yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri'dir'

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Kodalak: FETÖ'nün, AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanımıza yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri soruşturmasıdır
 13 Ocak 2020 14:26
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'FETÖ'nün yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri'dir'

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Harun Kodalak, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanımıza yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri soruşturmasıdır." dedi.

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in, "FETÖ yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davaya devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Erdem ile avukatları katıldı.

Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından tanık dinlenmesine geçildi.

Tanık eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Harun Kodalak, Erdem'i 30 yıldır tanıdığını, 1987'de öğrenciyken aynı evde kaldıklarını söyledi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu'nun, "Birol Erdem'in ilk ifadesini siz mi aldınız?" sorusu üzerine Kodalak, tanık olarak dinlediklerini belirtti. Birol Erdem hakkında soruşturma bulunmadığını, HSYK'nın, Adalet Bakanlığı'nın talebi dışında resen hiçbir yargı mensubu hakkında soruşturma açmadıklarını anlatan Kodalak, "HSYK veya Adalet Bakanlığı bildirimde bulunsa soruşturma açardık. Erdem hakkında soruşturma benden sonra açıldı." dedi.

Sanık Erdem'in FETÖ ile irtibat ve iltisakına ilişkin bildikleri sorulan Harun Kodalak, şöyle konuştu:

"Birol Erdem FETÖ'cü falan değildir, bağlantısı yoktur. Bilakis, 2012'deki MİT krizinden itibaren, daha o dönemde, net şekilde örgütle mücadeleyi başlatan tek bürokrattır. Erdem ile aynı evde kaldık. Örgütle irtibatına dair hiçbir şahitliğim yok. Bunlarla bir dönem herkes yol yürüdü. Erdem'in FETÖ'cü olmadığına dair tanık olarak konuşuyorum. Ankara'da 1987'de aynı evde kaldık. Aynı evde kalanlar şu anda Yargıtay üyesi. Aynı evde kaldığım bir arkadaşta ByLock çıkmış. 16 Temmuz sabahı gözünün yaşına bakmadan gereğini yaptık. 15 Temmuz'da Ankara Başsavcısıydım. Birol Erdem hakkında tek bir somut bilgi, belgeye ulaşsaydım gözünün yaşına bakmaz, alırdım."

Sorular üzerine, "FETÖ'nün, AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanımıza yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri soruşturmasıdır." diyen Harun Kodalak, bu soruşturma açıldığında Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekililiği görevinde bulunduğunu söyledi.

FETÖ'den yargılanan dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş'in soruşturmayı kendisine verdiğini, kimlerle çalışmak istediğini sorduğunu anlatan Kodalak, şu ifadeyi verdi:

"O soruşturmada Deniz Feneri için toplanan paraların AK Parti'ye aktarıldığı ispatlanmaya çalışılmış. AK Parti Yozgat Şefaatli ilçe örgütüne paraların gittiği iddia edilmiş. Yetki olmadığı halde bizden önce hesap hareketlerine bakılmış, bir şey çıkmayınca dosya kenara atılmış. Yanlış anlaşılmasın, Deniz Feneri'nde bir şey yok demiyorum. Ama iktidara yönelmek gibi bir niyet vardı. Dosyanın bize geçtiği dönemde hukuka yöneldik, suç varsa ona baktık, davamızı da açmıştık."

- Eski HSYK üyeleri de tanık oldu

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ üyeliğinden 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan eski HSYK üyesi Kerim Tosun da tanık olarak ifade verdi.

Erdem'in 2012'ye kadar FETÖ'ye sempatisi olduğunu duyduğunu aktaran Tosun, sanık Erdem'in 7 Şubat 2012'deki MİT krizinden sonra örgütten soğumaya başladığının, 17-25 Aralık sürecinden sonra da FETÖ'den tamamen koptuğunun söylendiğini iddia etti.

FETÖ içerisinde herkesin Erdem'den nefret ettiğini savunan Tosun, "Birol Erdem'in önceden Hakyol tarikatına mensup olduğunu biliyordum." dedi.

Tanık olarak dinlenen eski HSYK üyesi, Danıştay Üyesi Rasim Aytin ise 1985'ten beri tanıdığı Erdem'in örgütle bağlantısının olduğunu düşünmediğini belirtti. Aytin, 7 Şubat 2012'deki MİT krizinden sonra Birol Erdem ile FETÖ'ye karşı mücadele ettiklerini anlattı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici de FETÖ'yle mücadele eden Erdem'in örgüt toplantılarına katıldığına, himmet verdiğine ilişkin bilgisinin olmadığını ileri sürdü. Hamsici, Adalet Bakanlığında da FETÖ'yle mücadele eden ilk ismin Erdem olduğunu iddia etti.

Duruşmaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam ediliyor.
Anadolu Ajansı
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