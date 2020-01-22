İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı
|22 Ocak 2020 00:03
|Yazdır
Vergi dairesinde çalışan bir personel 2016 yılında ihraç edilmiş ve 21/3/2019 tarihinde OHAL Komisyon kararıyla iade olmuştur. Göreve iade olan personel, 6/8/2018 tarihinden iade olduğu tarih olan 21/3/2019 tarihine kadar hak ettiği çocuk yardımının ödenmesini talep etmiş ancak bu talebi reddedilmiştir.
Kamu Denetçiliği Kurumu "başvuranın görev yapamadığı dönemlere ait aile ve çocuk yardımı ödeneklerinin ödenmesi" gerektiği yönünde tavsiye kararı almıştır. Kurum ayrıca, mali ve sosyal haklarının faiziyle ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.
İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başdenetçi Malkoç: Uygulamada sıkıntılarımız var
20 Ocak 2020 18:40
|'KDK'nin kararlarına uyma oranı % 20'lerden 75'lere çıktı'
16 Ocak 2020 14:22
|KHK ile göreve dönen personele banka promosyonu kararı
14 Ocak 2020 11:36
|Vekalet ücretini icrayla alan Bakanlığa, KDK'dan tavsiye
12 Ocak 2020 11:39
|KDK'den belediyeye tavsiye kararı
07 Ocak 2020 10:54
|Kol protezlerine Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde ulaştı
01 Ocak 2020 16:40
|Çukurova Üniversitesi'nin kişiye özel ilanı KDK'ya takıldı
01 Ocak 2020 14:00
|Bilginiz dışında adınıza açılan sahte hatlara ilişkin önemli KDK kararı
27 Aralık 2019 00:16
|Kanal İstanbul konusu 'Kamu Başdenetçiliği'ne taşındı
26 Aralık 2019 13:22
|Malkoç: Aldığımız şikayetten daha fazla karar verdik
23 Aralık 2019 13:28