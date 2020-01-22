İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı

Vergi dairesinde çalışan bir personel 2016 yılında ihraç edilmiş ve 21/3/2019 tarihinde OHAL Komisyon kararıyla iade olmuştur. Göreve iade olan personel, 6/8/2018 tarihinden iade olduğu tarih olan 21/3/2019 tarihine kadar hak ettiği çocuk yardımının ödenmesini talep etmiş ancak bu talebi reddedilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu "başvuranın görev yapamadığı dönemlere ait aile ve çocuk yardımı ödeneklerinin ödenmesi" gerektiği yönünde tavsiye kararı almıştır. Kurum ayrıca, mali ve sosyal haklarının faiziyle ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI