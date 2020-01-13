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Süleyman Soylu'nun sağlık durumu iyi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kılcal damardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
 13 Ocak 2020 17:20
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Süleyman Soylu'nun sağlık durumu iyi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İdlip Yardım Kampanyası basın tanıtım toplantısında konuşma yaparken rahatsızlandı.

Burnu kanayan Bakan Soylu'ya anında müdahale edildi, canlı yayın sonlandırıldı.

Ancak Soylu'nun sağlık durumu iyi.

KILCAL DAMARDAKİ ÇATLAK...

Hemen kontrole alınan Süleyman Soylu'nun burnundaki kılcal damarda bir çatlak nedeniyle anlık kanama geçirdiği önemli bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.


Canlı yayında Soylu'nun burnu kanadı
Memurlar.Net
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