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Bakanlık, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu

Sağlık Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası, 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı gönderek, ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat verdi. Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise söz konusu anestezi ilacının, eczanelerde satılmadığını söyledi.
 13 Ocak 2020 19:26
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Bakanlık, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 'Dormofol' adlı ilaca satış blokajı getirerek, geri çekme kararı aldı. Kurum Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından 9 Ocak günü il sağlık müdürlüklerine gönderilen 'çok acele' ibareli yazıda, 'Dormofol yüzde 1 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' ve 'Dormofol yüzde 2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' adlı ürüne satış blokajı uygulandığı bildirildi.

Yazıda, söz konusu ilaçlar hakkında inceleme ve analiz sürecinin başlatıldığı bilgisi verilerek, bu ilaçların kullanımının durdurulması talimatı verildi. Adı geçen ürünlere geri çekme işleminin de uygulandığı vurgulanan yazıda şöyle denildi:

"Satış blokajı ve geri çekme işlemi uygulanan partilere ait listeler ekte yer almakta olup, geri çekme işlemi uygulanan partilerin kullanımının durdurularak ivedilikle iade işlemlerinin yapılması gerektiği, analiz süreci devam eden satış blokajı uygulanmış partilerin ise ivedilikle kullanımdan çekilerek nihai karar verilinceye kadar karantina altında tutulması gerektiği hususunun ilinizde bulunan ve ilgili ürünleri bulundurabilecek tüm sağlık kurum-kuruluşlarına duyurulması, ayrıca kurumumuz resmi internet sitesinde yapılan bu doğrultudaki duyuruların titizlikle takip edilmesinin önem arz ettiği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

'ECZANELERDE SATILMIYOR'

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise çok sık kullanılan bu anestezi ilacın, eczanelerde satışı yapılan bir ürün olmadığını vurguladı. Ertekin, "Bu yazı kliniklere, hastanelere iletildi, oralarda da uygulamasında durdurulmaya gidilmiş durumda" dedi.

İlacın ameliyathanelerde genel anestezi için kullanılan bir ürün olduğunu, bu nedenle eczanelerde bulunmadığını dile getiren Ertekin, "Sadece hastane alımları içerisinde gerçekleşebiliyor. Serbest eczanelerde bulunabilen veya temin edilip, hastalara iletilebilen bir ürün değil. Bakanlığın toplatılma kararı, tüm hastanelere ulaştırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. O etken maddeye mi bağlı, yoksa sadece o sınıfa ilişkin genel bir şey mi var araştırmalar yapılıyor" diye konuştu.

İlacın çok kullanılan genel anestezi ürünü olduğunu anlatan Ertekin, "Ancak sıkça kullanılan eşdeğer markalar da var piyasada. Hastaneler ürünü direkt üreticiden temin ediyor. Çünkü depolarda da bu ürün yok. Hastaneler ihale usulü ihtiyaçlarını temin ediyor, bu ürün de o kalemler içerisinde kalıyor. Bu tip önlemler zaman zaman oluyor, geri çekme ve toplatmalar. Belli serilerden yola çıkılıyor, vakalara göre davranılıyor. Bakanlık gerekli önlemleri net ve kesin bir şekilde alabiliyor. Hastalarımızın, vatandaşlarımızın bu konuda panik yapmasına gerek yok" dedi.

'İLAÇLA İLGİLİ DAHA ÖNCE DE BİLDİRİM OLMUŞ'

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın kullanımını yasakladığı ilaçla ilgili açıklama yaptı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı da olan Prof. Dr. Nursel Şahin, ilaçla ilgili bakanlık tarafından bildirimde bulunulduğunu açıkladı.

Bir anestezik ilaç olan 'Dormofol' adlı ilacın, aslında 'propofol' denilen farmakolojik bir ajan olduğunu belirten Prof. Dr. Nursel Şahin, bu ilacın anestezinin her aşamasında kullanıldığını söyledi. Prof. Dr. Şahin, "Anesteziyi başlatırken, devam ettirirken minimal girişimlerde ya da yoğun bakımlarda da bizim, yani anestezide geniş alanda kullandığımız intravenöz anestezik dediğimiz bir ajan. Çok üzücü tabi böyle bir haberi almak. Çünkü hastalarımıza zarar vermemek bizim iyi hekimlik kuralları içerisinde en temel ilkemiz. Biz de güvenli ilaçlar ve ortamlarda hastamızın güvenliğini en üst düzeyde tutarak hizmet vermek istiyoruz. Eminim arkadaşlarımız da öyle yapmışlardır" diye konuştu.

'HERKES TEDİRGİN OLDU'

Prof. Dr. Şahin, "İlaçla ilgili, eylül ya da ekim ayında Bakanlık tarafından bildirimde bulunulmuş, bu serilerle ilgili. Zaman zaman yan etkilerin daha fazla görüldüğü durumlarda geri bildirim yapılır. Bakanlık tarafından da o seriler durdurulur ve incelemeye tabi tutulur. Tabi Isparta'daki olay çıkınca 81 vilayete durdurma ve toplatılma yazısı çıktı. Şu anda arkadaşlarımızın hepsi tedirgin oldu tabi. İlacı kullanan anestezi hekimleri ya da mevcut sağlık kurumları ister kamu, ister özelde. Tabi ki hastalarımız da" dedi.

Sosyal medyada da ilacın isminin değiştiğini, endoskopik işlemin yapılmaması gerektiği gibi haberleri okuduklarını belirten Prof. Dr. Şahin, şöyle konuştu:

"İşlemin tabi ne aşamada, nasıl olduğu konusunu bilmiyoruz. Olay ortaya çıkınca Isparta Şehir Hastanesi Başhekimliği ve Isparta İl Sağlık Müdürlüğü hemen bir soruşturma başlatmış. Savcılığa da intikal ettirilmiş durumda. Dolayısıyla otopsi yapılıp, analizler sonuçlanıncaya kadar herhangi bir açıklama yapamayacaklarını söylediler. Biz de o nedenle olay hakkında çok bilgilenmiş değiliz."

KATKI MADDESİ YUMURTA AKI İÇERİSİNDE KORUNAN BİR İLAÇ

Zaman zaman bu ilaç hakkında bu tür bildirimler çıkabildiğini aktaran Prof. Dr. Şahin, "Bu seride gerçekten üretim zamanında bir sıkıntı mı olmuştur, ilacın kendisinden mi kaynaklıdır, uygulamadan mı kaynaklıdır bilemiyoruz. Ama ilacımızın bir özelliği var, katkı maddesi yumurta akı içerisinde korunan bir ilaç. Dolayısıyla özen göstermediğimiz zaman enfeksiyon etkenlerinin hızla çoğaldığını biliyoruz. Dolayısıyla şu anda bir açıklama yapmadığı için yetkili kurullar biz de bir şey söylemiyoruz" dedi.

İlaçla ilgili Türkiye Anestezi Derneği sayfasından da bir duyuru yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Analizlerin sonuçları çıkıncaya, soruşturma aydınlatılıncaya kadar şimdilik bu ilacı kullanmamak, elimizdeki ilaçların iade edilmesi konusunda uyarılarda bulunabiliyorlar. Vem İlaç Sanayi'nin bir ürünü Promofol. Yanında başka ilaçlar kullanılmış mıdır, ilacın dozajı, kullanımı, uygulanmasıyla mıdır henüz hiçbir bilgiye ulaşmış değiliz. Yetkililer de şu ana kadar bir açıklama yapmış değil" diye konuştu.
DHA
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