Sokakta yaşayan Hasan'ın kanaatkar tutumu takdir topluyor
|13 Ocak 2020 20:06
|Yazdır
Henüz 20 yaşında olan ve babaannesini kaybettikten sonra bir başına sokakta yaşamak zorunda Hasan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
"ALLAH ŞU AN BENİ SINIYOR"
Sosyal medyadan paylaşılan videoda yaşadığı hayatın bir imtihan olduğuna ve her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini belirten genç, "Sokaklarda selpak satıyorum. Parasıyla çorba içiyorum. Yalnızlıktan dolayı üzülüyorum... Ama şöyle bir şey var: Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" ifadelerini kullandı.
"BENİM DE BİR EVİM OLACAK"
Genelde metronun kapısının dibinde yatıyorum" diyen genç, sözlerine şöyle devam etti: "Gece 1'de kapanıyor, yere karton seriyorum, havalandırma sıcak üflediği için orada yaşıyorum ben. Ama Allah insana taşıyamayacağı yükü vermez. Benim de evim olacak, düzenim olacak... Buna inanıyorum. Şu an selpak satıyorum, iş bulamıyorum. Sokakta yaşadığımı söyleyene kadar problem yok ama onu söyleyince almıyorlar."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sömestir tatili için en keyifli seyahat rotaları
13 Ocak 2020 20:22
|Kurduğu kaz çiftliğinde taleplere yetişemiyor
13 Ocak 2020 20:02
|Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı 4x4 cipe çevirdi
13 Ocak 2020 19:46
|Her sabah gönüllü olarak sokakları temizilyor
13 Ocak 2020 19:30
|Silivri depremini bildi, yeni uyarılarda bulundu
13 Ocak 2020 19:22
|Balıkçılar yeni yılda 'hamsi' sevinci yaşıyor
13 Ocak 2020 17:11
|'Son duanı et' dedi ardından da evlilik teklifi etti
13 Ocak 2020 15:50
|Çocuk parkını benzin döküp yaktılar
13 Ocak 2020 13:58
|THY, İtalya seferlerinden bazılarını iptal etti
13 Ocak 2020 13:25
|Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı
13 Ocak 2020 11:47