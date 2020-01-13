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Artvin Valisi, Ümmü Gülsüm'ü makamında ağırladı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, katıldığı bir yarışma programında cesareti ve başarısıyla tüm Türkiye'nin dikkatini çeken konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ve ailesiyle bir araya geldi.
 13 Ocak 2020 21:14
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Artvin Valisi, Ümmü Gülsüm'ü makamında ağırladı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile bir araya geldi.

Doruk, bir televizyon kanalındaki yarışmada 125 bin lira kazanma başarısı gösteren ve tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Ümmü Gülsüm ile annesi Rukiye, babası Mustafa ve kız kardeşi Esra Genç'i makamında kabul etti.

Genç ailesiyle basına kapalı bir süre görüşen Vali Doruk, ziyaret sonrası Ümmü Gülsüm'e hediye verdi.

Vali Doruk, Ümmü Gülsüm'ün katıldığı yarışma programında Artvin'i çok iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, "Kendisi duyabiliyor ama konuşamıyor. Bu manada elde ettiği başarı şahsını aşan, temsil ettiği kesim açısından azmin, kararlılığın ve umudun ne demek olduğunu ve bu gayretle yapılan çalışmaların bizi nerelere gördüğünü göstermesi bakımdan güzel bir örnek oldu." dedi.

Ümmü Gülsüm Genç'in Artvin'in bir yüzü olarak kenti çok güzel temsil ettiğini vurgulayan Vali Doruk, "Milletimiz için çok güzel bir model oldu. Bu açıdan da bizi umut ışığı verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Vali Doruk, Genç ailesine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Ailemiz 3-4 yaşından itibaren kızımızın eğitimini aksatmamış. Üniversite eğitimine kadar yaşadıkları o zorlu sürecin ardından bu mutlu sonu görmek kendileri açısında da çok değerli. Biz burada şunu görüyoruz ki bu, sadece yarışmada alınmış bir başarı değil. Bu, hayatı boyunca yaşadıklarının ve gayretinin sonucu elde edilen başarı. İlimize, ülkemize bir nefes oldu adeta. Bu yönüyle de hem ailesine hem de kendine teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ümmü Gülsüm'le konuşarak kendisini başarısından dolayı tebrik ettiğini anımsatan Doruk, "Cumhurbaşkanımız bu konulara çok önem veriyor. Çok yakinen ilgileniyor. Bu kapsamda kendileriyle görüştüler. Cumhurbaşkanımız Gülsüm'ü bir gün Ankara'da ağırlamak istediğini söyledi. İnşallah o da gerçekleşir." diye konuştu.

Ümmü Gülsüm ve ailesi ise açıklama yapmadan Valilik'ten ayrıldı.
Anadolu Ajansı
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