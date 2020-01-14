Gülistan Doku'ya ne oldu?

Tunceli, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 10 gün önce çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye gelerek kızları Gülistan'ın kaybolduğu ihbarıyla polise başvurdu.

Başvuru sonrası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan için arama çalışması başlattı. Genç kızın kaybolmasından bir gün önce, Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok(23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edildi. Abarok'un Tunceli'de görevli bir polis memurun üvey oğlu olduğu iddia edilirken, Gülistan'ın kaybolmasından sonra Tunceli'den ayrıldığı ve yurt dışına gittiği öne sürüldü.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Günlerdir yeğeninden haber alamadıklarını söyleyen Gülistan'ın dayısı Mehmet Kan Milliyet'e şunları anlattı:

"Gülistan erkek arkadaşının evli olduğunu öğrenince aralarında tartışma çıkıyor. Hatta birlikte çocuğun ailesinin evine gidiyorlar orada da kavga ediyorlar. Evden ayrılıp yurda gitmek isteyince erkek arkadaşı da peşinden gidiyor ve kavgaları sokakta devam ediyor. Gülistan'ı zorla araca bindirmek istiyor, darp ediyor. Kavga ettikleri noktaya polis çağırılıyor ancak yeğenim şikayetçi olmuyor. Ertesi gün de erkek arkadaşının çalıştığı kafeye gitmiş ve orada kavga etmiş. Ondan sonra da kendisinden haber alamadık.

Gülistan'ın kaybolduğu gün saat 16.00 gibi dört saniyelik bir telefon sinyali tespit edildi. Yeğenim bu telefon görüşmesini Abarok'la yapmış. Bu da gösteriyor ki, o saate kadar Gülistan'a bir şey olmamış.

ŞÜPHELİ ABAROK

Yeğenim kaybolduğu ve bir önceki gün bu adamla şiddetli bir şekilde tartışıyor. En son bu şahısla görülüyor. Tüm şüpheler bu adamı gösteriyor. Adamın yurt dışına kaçtığı söyleniyor. Olayın baş şüphelisi Zaynal Abarok, ancak adam ortada yok. Nasıl olur da, bu adama yurt dışına çıkış yasağı konulmaz.

AİLE BİLİYOR

Savcılığa en son dün yine gittik. Bize geniş çaplı araştırma yaptıklarını söylüyorlar. Abarok ile ilgi de bize dedikleri şey, 'Aynı gün ifadesini aldık. Ancak çocuğu gözaltına alacak ya da tutuklayacak herhangi bir delil olmadığı için serbest bıraktık.' Ailesi de Tunceli'yi terk etmiş. Gülistan cinayete de kurban gitmiş olabilir, intihar da etmiş olabilir. Ancak ailesi de arkadaşları da, 'İntihar edebilecek biri değildi' diyor. Buradan üvey babaya sesleniyorum, bildiği bir şey varsa lütfen çıkıp anlatsın."

TELEFONU KAPALI

Öte yandan, Abarok'un olaydan sonra çalıştığı kafeye bir daha gitmediği ve telefonun da kafalı olduğu öğrenildi. Üvey babasının ise oğlunun diş telleri için il dışına çıktığını ve telefonunun bozuk olduğunu söylediği iddia ediliyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLDİ

Tunceli'de, 9 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen aramalar, polis özel harekat ekiplerinin de katılmasıyla genişletildi. 4 timden oluşan polis özel harekat ekipleri iz bulma köpekleriyle Dinar Deresi bölgesinde araziyi didik didik tarıyor. -